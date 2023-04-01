Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex este sábado 1 de abril 2023?

Los fines de semana el programa Hoy No Circula también se encuentra vigente de las 5:00 a las 11:00 horas, por lo que si planeas transitar por zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), te decimos qué terminación de placas descansa este sábado 1 de abril de 2023.

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino, al ser el primer sábado del mes, los vehículos que descansan este sábado 1 de abril de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

¡Toma precauciones! Las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores son acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué coches SÍ circulan hoy sábado 1 de abril de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este sábado 1 de abril de 2023 en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Este sábado hay contingencia ambiental en la CDMX?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha levantado alerta por posibles altos niveles de ozono registrados en el Valle de México, lo que significa que los automovilistas con holograma “0" y “00" podrán circular con tranquilidad a lo largo de este sábado 1 de abril, ya que está prevista la implementación de restricciones por contingencia ambiental.

De igual forma te recordamos que la Comisión se encuentra en constante monitoreo de los niveles de ozono y contaminación en la Megalópolis, por lo que te sugerimos mantenerte atento a los canales de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para cualquier alerta de contingencia ambiental.

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Estos son los autos que descansa el sábado 1 de abril de 2023|Sedema

¿Los autos foráneos descansan por el Hoy No Circula este sábado 1 de abril?

El programa Hoy No Circula Sabatino también contempla a los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones, en otros términos los autos de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.

¡Tómalo en cuenta! La circulación de vehículos foráneos aplicará con las mismas restricciones, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.