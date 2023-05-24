¿Qué autos no podrán transitar el miércoles 24 de mayo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¿Tienes pensando circular en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este miércoles 24 de mayo de 2023? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo y en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué terminación de placas descansa.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México establece que el Programa Hoy No Circula se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México , de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas.

En caso de evadir el programa debes considerar que las multas son superiores a los 2 mil pesos. Además, los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón lo que incrementará la suma de la infracción.

¿Qué autos NO circulan hoy miércoles de mayo 2023 en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este 24 de mayo de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Qué coches SÍ circulan este miércoles 24 de mayo 2023?

¡Que no te sorprenda! Los vehículos que SÍ CIRCULAN este miércoles, en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Cómo puedo saber qué día no circula mi coche en la CDMX y Edomex?

Para verificar si tu vehículo puede circular o deberá descansar el día de hoy miércoles 24 de mayo de 2023 o cualquier otro día de la semana Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, pone a disposiciones de los automovilistas el calendario del Programa Hoy No circula:

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula por la caída de ceniza del Popocatépetl?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este miércoles lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿Cómo funciona el Programa No Circula para vehículos foráneos?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex. En los vehículos que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, descansan los autos que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

De igual forma este programa aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones para los vehículos provenientes de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.