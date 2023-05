¿Qué carros descansan el martes 23 de mayo en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Ya es martes y comienza a verse el ombligo de la semana, pero con ello llega una nueva temporada de restricciones para el programa Hoy No Circula, por lo que a continuación te dejamos toda la información respecto a las multas que existen si circulas en un día que no está permitida; los autos que descansan esta semana y, en específico , cuáles son los carros que deben quedarse en casa este martes 23 de mayo en la Ciudad de México y Estado de México.

Para esta ocasión, carros que no circulan este martes 23 de mayo son todos lo que porten el engomado rosa y que tengan terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular; en el caso de los autos con holograma 0 y doble cero puede circular, esto de acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Habrá contingencia ambiental el martes 23 de mayo?

De acuerdo con los últimos informes de la CAMe, no se han registrado altos niveles de ozono en el Valle de México, es decir, la calidad del aire está bien, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este martes 23 de mayo de 2023. Esto quiere decir que no se activará el Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿Qué autos no circulan el martes 23 de mayo en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2.

Terminación de placas 7 u 8.

Engomado color rosa.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la infracción por circular en día prohibido es de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo cual equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, pero eso no es todo, el arrastre o traslado asciende los 800 pesos.

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este martes 23 de mayo de 2023?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 7 y 8 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Es importante recordar el que programa Hoy No Circula es un programa ambiental implementado para la Ciudad de México y las demás zonas del Valle de México y su propósito es mejorar la calidad del aire al controlar la emisión de contaminantes provocados por camiones, motocicletas y autos.