¿Tu auto se queda en casa este viernes? Revisa el Hoy No Circula de este 7 de agosto

Este viernes 7 de agosto de 2026, te recordamos la vigencia del programa Hoy No Circula, el cual estará activo en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos no circulan?

Las restricciones vehiculares aplican de manera estricta para los automóviles que cumplan con las siguientes características:

Engomado: Azul

Terminación de placas: 9 y 0

Holograma de verificación: 1 y 2

Es importante recordar que la medida es obligatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

¿Multas y sanciones si no cumples con el Hoy No Circula?

Autoridades ambientales y de seguridad de la Ciudad de México hacen un exhorto a los automovilistas a respetar las disposiciones para evitar sanciones.

Y es que, en caso de incumplir con las reglas, la multa equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un costo económico que va de los 2 mil 346 a los 3 mil 519 pesos, además del posible traslado del vehículo al corralón.

¿Cuáles son las excepciones?

Ante esta normatividad, quedan exentos de este programa los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los automóviles eléctricos e híbridos, transporte público, vehículos de emergencia y aquellos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente.

¿En qué municipios del Edomex se aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México, pero además en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿Desde cuándo se aplica el Hoy no Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica desde el 20 de noviembre de 1989, fecha en la que se implementó por primera vez en la entonces Zona Metropolitana del Valle de México.

Aunque se aplicó comoo una medida ambiental de carácter temporal, posteriormente se volvió permanente como hasta ahora.