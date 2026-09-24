¿Eres de los afectados? Activan Hoy No Circula por contaminantes; lista de autos que no pueden salir de casa

La contaminación vuelve a poner bajo la lupa a los automovilistas del Valle de México y este jueves 24 de septiembre el Hoy No Circula tendrá que cumplirse en CDMX y Edomex; aunque la restricción corresponde al calendario habitual, un cambio en la calidad del aire puede modificar las condiciones de circulación y obligar a más vehículos a quedarse en casa.

Por ahora, la regla es clara: los autos con engomado verde, placas terminadas en 1 o 2 y holograma 1 o 2 tienen restringido el paso de 5:00 a 22:00 horas; la medida alcanza las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios mexiquenses donde funciona el programa.

Hoy No Circula: Estos son los autos que descansan

Antes de tomar las llaves, hay tres elementos que permiten identificar rápidamente si un vehículo está dentro de la restricción: color del engomado, terminación de placa y holograma.

Para el jueves 24 de septiembre, la combinación que debe quedarse fuera de circulación es:



Engomado verde

Placas terminadas en 1 o 2

Holograma 1 o 2

Horario: de 5:00 a 22:00 horas

La medida forma parte del esquema establecido para reducir las emisiones contaminantes y mejorar las condiciones ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves?

Hasta la última actualización, no se ha activado un Doble Hoy No Circula para el jueves 24 de septiembre; por ello, la restricción corresponde al calendario ordinario.

Esto es importante porque una contingencia ambiental puede modificar las condiciones habituales y ampliar las restricciones a más vehículos. La recomendación para los conductores es revisar los avisos oficiales sobre calidad del aire antes de salir, especialmente si las condiciones ambientales cambian durante el día.

Estos vehículos sí pueden circular

No todos los automóviles están sujetos al Hoy No Circula. Entre las unidades que tienen excepción se encuentran los vehículos con holograma 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

También están contempladas las motocicletas, taxis, transporte público y vehículos de emergencia; existen además excepciones para determinados vehículos utilizados por personas con discapacidad y otras unidades que cuentan con autorizaciones específicas.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa comprende sus 16 alcaldías. En el Estado de México opera en los municipios que forman parte de las zonas metropolitanas contempladas por el programa, incluyendo municipios del Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Entre los municipios mexiquenses de la zona conurbada donde aplica están Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco, entre otros.

Una distracción puede terminar en multa y corralón

Salir con un automóvil que tiene restricción puede convertirse en un gasto mayor al previsto. La infracción por incumplir el programa puede representar entre 20 y 30 UMAs, mientras que el vehículo también puede ser remitido a un depósito vehicular; a esto se suman los costos correspondientes por arrastre y estancia.