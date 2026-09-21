¡Contaminantes ponen en jaque a miles de automovilistas! Activan restricciones del Hoy No Circula este lunes

El Hoy No Circula vuelve a marcar el inicio de semana para miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México; si vas a utilizar tu vehículo este lunes 21 de septiembre, revisa primero el engomado, las placas, el holograma y cómo marcha la calidad del aire por contaminación .

Para este lunes, la restricción corresponde a los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, además de holograma 1 o 2; si tu vehículo tiene estas características, no podrá circular durante el horario establecido.

¿Qué autos NO circulan este lunes 21 de septiembre?

¡Toma nota! Los vehículos que descansan ante la mala calidad del aire son:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

¿En dónde SÍ aplica el Hoy No Circula?

La restricción contempla las 16 alcaldías de CDMX y los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Entre ellos están Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México , además de los municipios considerados dentro de las zonas metropolitanas correspondientes.

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¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Aquí entra el dato que le importa directamente al bolsillo: incumplir la restricción puede representar una multa de 20 a 30 UMA , lo que equivale a un rango de entre 2 mil 346 pesos y 3 mil 519 pesos ; además de que el vehículo puede ser enviado al depósito, dependiendo de las circunstancias.

A ese gasto pueden agregarse los costos relacionados con la grúa y el tiempo que permanezca la unidad bajo resguardo.

¿Puede cambiar el Hoy No Circula por una contingencia?

Sí. Si las condiciones ambientales llevan a las autoridades a establecer medidas extraordinarias, puede modificarse la restricción y activarse el Doble Hoy No Circula.

Por eso, además del calendario habitual para este lunes, conviene revisar los avisos de la CAMe antes de salir.