Hoy No Circula: ¿Qué carros descansan el martes 25 de abril en la CDMX y Edomex?

Uno de los momentos más estresantes para miles de automovilistas en la Ciudad de México y Estado de México es cuando les toca no circular, pues todos los días hay autos que descansan de manera obligatoria por la implementación del programa Hoy No Circula, el cual se rige según el número de placa y color del engomado.

Para este martes 25 de abril, los carros que no circulan son todos lo que porten el engomado rosa y que tengan terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular, ya que te recordamos que los autos con holograma "0" y "00" no tienen ningún tipo de restricción.

De igual forma, cabe destacar que las restricciones aplican en la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex, a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué autos no circulan el martes 25 de abril?

Autos con holograma 1 o 2:

Terminación de placas 7 u 8.

Engomado color rosa.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula este martes 25 de abril en CDMX y Edomex?

Si tu auto no puede circular y lo sacas a la calle, la Policía de Tránsito te puede detener y la infracción por infringir el Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización); es decir, entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe.

Además de la infracción por violar el reglamento, se suma la cuota de arrastre por parte de la grúa, la cual asciende a más de 800 pesos y se convierte en una multa de mucho dinero, más si tienes que dejar el vehículo durante la noche, ya que cada día se cobra el depósito vehicular.

¡Cuidado si tienes un auto con placas foráneas!

El Hoy No Circula también aplica para autos fuera de la CDMX y Edomex, conocidos como coches foráneos. Absolutamente todos estos vehículos con placas de fuera no pueden circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; mientras que para el martes 25 de abril, todos los que tengan terminación de placas en 7 u 8 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir las emisiones de ozono en la CDMX y Edomex|Pixabay

Calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023:

A continuación te dejamos el calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, ya que cada día tiene distintas restricciones, por lo que si eres nuevo con el engomado 1 o 2, aquí puedes consultar si tu auto tiene que descansar algún día de la semana.

