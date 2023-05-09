¿Qué carros no circulan el martes 9 de mayo en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Ya es martes y junto a él una nueva semana de restricciones para el programa Hoy No Circula, por lo que a continuación te dejamos toda la información respecto a las multas por circular en día prohibido, los autos que descansan esta semana y, en específico, cuáles son los carros que deben quedarse en casa este martes 9 de mayo en la Ciudad de México y Estado de México.

Los carros que no circulan este martes son todos lo que porten el engomado rosa y que tengan terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular, ya que te recordamos que los autos con holograma “0" y “00" no tienen ningún tipo de restricción para la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos no circulan el martes 9 de mayo en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2:

Terminación de placas 7 u 8.

Engomado color rosa.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Hoy No Circula para autos foráneos el martes 9 de mayo de 2023

Realizamos un recordatorio sobre cómo funciona el Hoy No Circula para los autos foráneos, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; mientras que para este martes 9 de mayo, todos los que tengan terminación de placas en 7 u 8 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.

De igual forma y para que no te sorprendan, te recordamos que el programa aplica para toda la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cuánto cuesta la multa del Hoy No Circula?

Apegados al Reglamento de Tránsito, la infracción por circular en día prohibido es de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo cual equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que se recomienda apegarse al lineamiento de la CAMe y evitar el traslado del coche al corralón, pues además el arrastre tienen un costo superior a los 800 pesos.

Calendario completo Hoy No Circula en CDMX 2023:

Recuerda que las restricciones por el programa Hoy No Circula están vigentes de lunes a sábado y se implementan según la terminación de placa y el color del engomado. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, de la siguiente forma:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿Cómo ver el reglamento de tránsito de CDMX en el celular?

Recuerda que hay una manera fácil de ver el reglamento de tránsito de la CDMX desde tu dispositivo móvil, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene activa la App Mi Policía, donde es posible buscar multas específicas, consultar si la infracción es acreedora al corralón o incluso solicitar asistencia y revisar si el oficial tiene facultades para infraccionar.