¿Eres de los afectados? Activan medida del Hoy No Circula por contaminantes; estos autos no podrán salir en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula de este miércoles 23 de septiembre ya tiene restricciones por contaminantes que afectará a miles de automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México ; si tu vehículo tiene engomado rojo, placas terminadas en 3 o 4 y holograma 1 o 2, tendrás que dejarlo en casa durante buena parte del día.

La limitación estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las zonas donde opera el programa ; por ahora no existe una contingencia ambiental que haya modificado las reglas habituales, por lo que el calendario de los miércoles se mantiene sin cambios .

¿A qué autos les toca descansar este miércoles por el Hoy No Circula?

La combinación que debes revisar antes de salir es muy concreta:



Engomado: rojo.

Terminación de placa: 3 y 4.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

Si tu automóvil reúne estas características, la restricción aplica durante ese periodo; circular cuando corresponde el descanso puede derivar en una sanción y otros gastos relacionados con el vehículo.

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Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

CDMX y Edomex: ¿en dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida alcanza las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México que forman parte de las zonas donde está vigente el programa.

Entre los municipios mexiquenses aparecen Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco, entre otros.

La aplicación del programa también contempla actualmente zonas como el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Estos vehículos sí pueden circular

No todos los automóviles tienen que quedarse estacionados este miércoles. En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están entre los que pueden circular sin la restricción ordinaria correspondiente al miércoles.

También existen excepciones para determinadas unidades de emergencia, transporte y personas con discapacidad, conforme a las reglas aplicables.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles?

Hasta la última actualización consultada, no hay Doble Hoy No Circula para el miércoles 23 de septiembre. La calidad del aire reportada se mantiene en niveles que no han llevado a una nueva contingencia en el Valle de México; aun así, las condiciones pueden cambiar y las autoridades ambientales son las encargadas de determinar si deben aplicarse medidas adicionales.

Por eso, si tu auto está entre los afectados, revisa la información ambiental antes de salir y toma en cuenta que el horario de restricción termina a las 22:00 horas.