¿Cambia el calendario? Así funcionará el Hoy No Circula el ÚLTIMO día de septiembre en CDMX y Edomex

El último día de septiembre llega con restricciones para los automovilistas del Valle de México; antes de salir de casa, conviene revisar el engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación, pues estos datos determinan qué vehículos deben quedarse fuera de circulación.

El programa Hoy No Circula busca reducir la contaminación mediante restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y distintos municipios del Estado de México (Edomex). Para este miércoles 30 de septiembre, los conductores deben tomar en cuenta las disposiciones correspondientes a su automóvil para evitar contratiempos durante sus traslados.

¿Qué autos no circulan el miércoles 30 de septiembre en CDMX y Edomex?

Los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 deben suspender su circulación este miércoles, de acuerdo con el calendario habitual del programa ambiental.

Las restricciones también contemplan a los vehículos con holograma de verificación 1 y 2, así como a los automóviles con placas foráneas que no cuenten con un holograma de verificación vigente.

Para evitar confusiones antes de encender el motor, estos son los vehículos que deben tomar en cuenta la medida:



Autos con engomado rojo.

Vehículos con terminación de placas 3 y 4.

Automóviles con holograma 1.

Automóviles con holograma 2.

Vehículos con placas foráneas sin holograma de verificación vigente.

El horario de aplicación del Hoy No Circula es de las 5:00 a las 22:00 horas. Fuera de ese periodo, los vehículos pueden circular, siempre que no exista alguna disposición ambiental extraordinaria que modifique las restricciones.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Hay Doble Hoy No Circula este miércoles 30 de septiembre?

La aplicación del Doble Hoy No Circula depende de la activación de una contingencia ambiental; cuando las condiciones de calidad del aire lo requieren, las autoridades pueden establecer restricciones adicionales para reducir la emisión de contaminantes en el Valle de México.

Entre los factores que pueden motivar una contingencia se encuentran las concentraciones elevadas de ozono y partículas contaminantes PM10 y PM2.5.

En esos escenarios, las medidas habituales pueden modificarse y más vehículos deben suspender su circulación. Por ello, además de revisar el calendario correspondiente al miércoles, es importante estar pendiente de los avisos oficiales sobre la calidad del aire.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en el Valle de México?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de su zona de cobertura.

Entre ellos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco.

También contempla regiones de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones del programa.