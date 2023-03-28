Qué autos descansan el martes 28 de marzo de 2023 por el Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se suspende la alerta por contingencia ambiental a partir de las 18:00 horas de este lunes, por lo que se desactiva el Doble Hoy No Circula y el programa regresa a operar de forma habitual también para el martes 28 de marzo, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México.

Por este motivo, los vehículos que no circulan este martes son los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2. Las restricciones aplican en la CDMX y Edomex desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué coches no circulan el martes 28 de marzo?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Hay contingencia ambiental este martes 28 de marzo?

La CAMe emitió un comunicado en el que aseguró que se suspende la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula a partir de las 18:00 horas del 27 de marzo de 2023, debido a que las concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el programa.

De acuerdo con los modelos de pronóstico de la Comisión Ambiental, se señala que las condiciones atmosféricas serán mejores y ayudarán a la dispersión de los contaminantes a lo largo del día y noche, por lo que el programa Hoy No Circula regresa a la normalidad para los automovilistas de la CDMX y Edomex.

La concentración máxima de ozono alcanzada a las 18:00 horas fue de 105 ppb en la estación CCA-UNAM, en la Alcaldía Coyoacán, lo que permite de acuerdo con el Programa, la suspensión de la contingencia. CAMe

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

Recuerda que en caso de no acatar los lineamientos del programa, si tu auto no circula este martes podrás ser detenido por autoridades de tránsito y ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de que el vehículo deberá ser trasladado al corralón.

La multa por infringir el Hoy No Circula equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, aplicable tanto en la CDMX como en el Edomex, cifra a la que se deberá sumar el arrastre del vehículo al depósito, el cual ronda los 827 pesos.

¿Qué autos sí pueden circular en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Los autos particulares con holograma "0" y "00" son los que no tienen restricciones para circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental. Adicionalmente, los coches eléctricos exentan las restricciones de circulación establecidas por la CAMe.

Respecto a los automóviles que no son de la CDMX y Edomex, recuerda que ninguno puede circular de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin expeción. Para el martes 28 de marzo, todos los foráneos que tengan terminación de placas en 7 u 8 no podrán andar desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

