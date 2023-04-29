Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex por ser el quinto sábado del mes?

¡Evita las multas! Si viajas a la Ciudad de México (CDMX) o Estados de México (Edomex) debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra activo este 29 de abril de 2023; te decimos que terminación de placas descansa por ser el quinto sábado del mes.

El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente los fines de semana y este quinto sábado del mes no será la excepción, ya que aplicará en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México, tal y como ocurre el resto de la semana.

Recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula este sábado 29 de abril son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué autos NO circulan el quinto sábado del mes?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino, al ser el quinto sábado del mes, los vehículos que descansan este sábado 29 de abril de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.

Todos los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿Qué coches SÍ circulan hoy sábado 29 de abril de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este sábado 29 de abril de 2023 en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:

Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Hay contingencia ambiental el sábado 29 de abril?

Hasta el momento, la CAMe no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.

¿El Programa Hoy No Circula Sabatino aplica en el Estado de México?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula Sabatino aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino para autos foráneos de CDMX?

El programa Hoy No Circula Sabatino contempla a los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones, en otros términos los autos de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Valle de México.

El Gobierno de la CDMX indica que la circulación de vehículos foráneos aplicará con las mismas restricciones, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.