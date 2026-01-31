Quinto sábado del mes: ¿Cómo queda el Hoy No Circula?

Cada fin de mes surge la misma pregunta entre automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México: ¿me toca Hoy No Circula este sábado o puedo usar el coche sin problema? La confusión es común, sobre todo cuando se trata del quinto sábado.

Para evitar multas y malos ratos, aquí te explicamos cómo funciona el calendario del Hoy No Circula sabatino, quiénes descansan cada semana y qué pasa cuando el mes tiene cinco sábados.

¿Qué es el Hoy No Circula sabatino?

El Hoy No Circula sabatino es una extensión del programa ambiental que busca reducir la contaminación los fines de semana. Aplica en la CDMX y en municipios conurbados del Edomex, y opera de las 5:00 a las 22:00 horas.

A diferencia del esquema de lunes a viernes —que se basa en el último dígito de la placa—, los sábados la restricción depende principalmente del tipo de holograma y, en algunos casos, del número de placa.

📣#QueNoSeTePase

El programa #HoyNoCircula de mañana 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 31 𝐝𝐞 enero para la #ZMVM aplica:

🚫Vehículos con 𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝟮.

✅𝗘𝘅𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀: vehículos eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1.

🍃#CuidemosElAireQueRespiramos pic.twitter.com/8DUWtOl9nO — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 30, 2026

¿Cómo funciona el calendario del Hoy No Circula los sábados?

El calendario sabatino se divide en cuatro sábados “oficiales” al mes:



Primer y tercer sábado

No circulan los autos con holograma 1 y placa impar.

No circulan los autos con holograma 1 y placa impar. Segundo y cuarto sábado

No circulan los autos con holograma 1 y placa par.

No circulan los autos con holograma 1 y placa par. Todos los sábados

Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin excepción.

Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin excepción. Siempre pueden circular

Autos con holograma 0 y 00, vehículos eléctricos, híbridos y de emergencia.

Hasta aquí, todo claro. El problema llega cuando el calendario no encaja perfecto… y aparece el famoso quinto sábado.

¿Qué pasa con el Hoy No Circula cuando es el quinto sábado del mes?

En el quinto sábado del mes aplica el Hoy No Circula para los autos con holograma 2, el resto de vehículos puede circular sin problemas.

Zonas de vigilancia en la CDMX y el Edomex

El Hoy No Circula no es exclusivo de la capital. En el Estado de México, la medida se aplica rigurosamente en 18 municipios conurbados, incluyendo zonas de gran movimiento como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Huixquilucan.

En la Ciudad de México, la vigilancia es total en las 16 alcaldías, por lo que cruzar de una zona a otra sin cumplir la norma es una apuesta muy arriesgada frente a las patrullas ambientales.

¿Cómo evitar multas y confusiones?

Revisa el holograma de tu vehículo

Ubica si el mes tiene cuatro o cinco sábados

Confirma si hay contingencia ambiental

Recuerda que las multas pueden superar los 3 mil pesos

Un par de minutos de revisión te pueden ahorrar dinero… y corajes.