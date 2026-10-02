Antes de arrancar, revisa: estos autos no circulan el viernes 2 de octubre

El primer viernes de octubre puede obligar a algunos automovilistas a cambiar sus planes, antes de tomar las llaves y salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (Edomex), hay un detalle que conviene revisar: las placas y el holograma del vehículo.

El Hoy No Circula establece qué automóviles deben quedarse en casa durante ciertas horas. Pasar por alto esta disposición puede terminar en una multa y, dependiendo del caso, en gastos adicionales si el vehículo es llevado al corralón.

¿Qué autos deben descansar este viernes 2 de octubre?

Los vehículos que tienen restricción habitual los viernes son aquellos que reúnen las siguientes características:



Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de las 5:00 a las 22:00 horas.

Si tu automóvil coincide con estas condiciones, deberás dejarlo estacionado durante el periodo establecido. Antes de salir, también es importante comprobar que no existan disposiciones extraordinarias que modifiquen las reglas habituales.

Los vehículos con holograma 0 y 00 generalmente están exentos de las restricciones ordinarias, al igual que determinados automóviles eléctricos e híbridos. Sin embargo, las condiciones pueden cambiar cuando se activa una contingencia ambiental.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Puede activarse el Doble Hoy No Circula?

El estado de la calidad del aire puede modificar los planes de los conductores. Cuando la contaminación alcanza los niveles establecidos por las autoridades ambientales, se puede declarar una contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En ese escenario, las restricciones pueden extenderse a vehículos que normalmente tienen permitido circular. El alcance de las medidas depende de la fase decretada y de las disposiciones que anuncien las autoridades.

Por eso, además de consultar el calendario habitual, conviene revisar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Una contingencia puede cambiar qué automóviles deben suspender sus recorridos.

¿Cuánto cuesta la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular cuando el automóvil tiene prohibido hacerlo puede afectar el bolsillo. En la Ciudad de México, la sanción prevista va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA de 2026, el monto equivale a entre 2 mil 346.80 y 3 mil 519.30 pesos. A esto pueden sumarse otros gastos si el vehículo es trasladado a un depósito vehicular.