Reportan fuerte olor a gasolina y descubren un huachitúnel en Tultitlán que iba de Hidalgo a CDMX

Un fuerte olor a gasolina reveló un enorme huachitúnel en Tultitlán, Estado de México. El reporte llevó a las autoridades hasta un predio de más de 600 metros cuadrados, donde encontraron algo que no era visible desde la calle.

Dentro del inmueble fue localizado el huachitúnel de aproximadamente 50 metros de largo, conectado a una toma clandestina que llegaba hasta un ducto de Pemex.

¿Cómo operaba el huachitúnel de Tultitlán?

La estructura subterránea estaba acondicionada con mangueras de alta presión que permitían extraer combustible y llevarlo directamente hasta el interior del predio.

De acuerdo con la información disponible, en el lugar también era constante el ingreso de camiones tipo pipa, lo que levantó sospechas entre los habitantes de la zona.

El inmueble se encuentra sobre avenida Estado de México, cerca del poliducto 16 Tula-Azcapotzalco.

¿Qué pasó con la toma clandestina?

Elementos de Pemex Logística, Policía Estatal y Guardia Nacional aseguraron el predio, mientras personal especializado realizó trabajos para localizar y bloquear las conexiones ilegales.

Se espera que Pemex complete el sellado del ducto perforado y del huachitúnel. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación para identificar a quienes estarían detrás de la extracción ilegal de combustible.

Hallan otro huachitúnel en Nuevo León

Mientras que en Santa Catarina, Nuevo León, personal de Seguridad Física de Pemex, cateó un inmueble por la posible comisión de un delito en materia de hidrocarburo.

En el lugar fue localizada una excavación con acceso a un huachitúnel conectado a dos tomas clandestinas. Además fue asegurada un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras, documentación diversa y el inmueble en mención.