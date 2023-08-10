Huelga de guionistas de Hollywood cumple los 100 días

La huelga de guionistas de Hollywood cumplió 100 días, con las negociaciones de los contratos estancadas y los manifestantes protestando por lo que califican como desinterés por sus demandas.

La huelga de guionistas inició el 2 de mayo, después de que las negociaciones entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y los grandes estudios llegaron a un punto muerto sobre los pagos, el poco personal en redacción y honorarios por derechos en la era del streaming, entre otros.

Los escritores de Hollywood también pretenden regular el uso de la inteligencia artificial (IA), que temen pueda sustituir su aportación creativa.

Los ejecutivos de la industria del entretenimiento han intentado sortear las corrientes cruzadas de unos ingresos televisivos en declive, una taquilla cinematográfica que aún no ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia y unas empresas de streaming que luchan por obtener beneficios.

After talks between studios and the Writers Guild went nowhere last week, concerns are growing about how long Hollywood's writers can keep up their fight. https://t.co/ysznVJj0xh — The Washington Post (@washingtonpost) August 9, 2023

Nos encontramos en aguas desconocidas. David Zaslav / Director ejecutivo de Warner Bros Discovery

El director ejecutivo de Warner Bros Discovery, David Zaslav, dijo a los inversores que la huelga de guionistas de Hollywood los tiene en territorios inexplorados mientras la compañía advertía de que la inquietud sobre los disturbios laborales en Hollywood podría afectar la programación de las películas de la empresa y a su capacidad para producir y distribuir contenido.

Los actores del Sindicato de Actores de Cine (SAG) se declararon en huelga el 14 de julio por cuestiones salariales y de IA, lo que detuvo la producción de programas de televisión y películas. Es la primera vez, desde 1960, que se da una huelga de guionistas y actores.

En una reunión la semana pasada para reanudar las conversaciones entre el WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el grupo que representa a los grandes estudios en las negociaciones, no se fijó una fecha concreta para volver a la negociación.

El huelga de guionistas, encabezada por la WGA, envió un mensaje a sus 11.500 miembros más tarde ese mismo día, quejándose de la filtración de detalles de la sesión confidencial, pero afirmando que el comité negociador del gremio "sigue dispuesto a comprometerse con las empresas y reanudar las negociaciones de buena fe".

La WGA no respondió a las solicitudes de comentarios para este reporte, y la AMPTP declinó hacer comentarios.

The Hollywood writers' strike marks 100 days with contract talks stalled and people on the picket lines protesting what they describe as a disregard for their demands https://t.co/LJCH0fYGSL — Reuters (@Reuters) August 9, 2023

La huelga de los guionistas ha sorprendido a sus protagonistas.

En la huelga de guionistas de esta semana, la determinación se mezclaba con la rabia.

"Estamos en ello hasta que consigamos el trato que necesitamos y merecemos, pero no podemos evitar sentirnos desalentados por la actitud que estamos recibiendo de la AMPTP", dijo Dawn Prestwich, cuyos créditos incluyen el drama televisivo "Chicago Hope". "La indiferencia, en cierto modo, es una especie de crueldad absoluta".

La huelga de guionistas, de tres meses de duración, ha adoptado en ocasiones una postura de guerra de clases, con escritores que denuncian la remuneración de los directivos de los medios de comunicación.

Como en anteriores huelgas de guionistas, esta movilización responde a la capitalización por Hollywood de una nueva forma de distribución, y los guionistas quieren participar en los nuevos ingresos.