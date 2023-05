Cientos de miembros de sindicatos se manifestaron en el centro de Los Ángeles en una muestra de unidad con los guionistas de Hollywood que se mantienen en huelga.

Cientos de miembros de sindicatos en las industrias del turismo y la hospitalidad, maestros, trabajadores de logística y empleados públicos se manifestaron. Los sindicatos participantes representaron a más de 200 mil trabajadores con convenios colectivos que también vencen en 2023, dijeron los organizadores.

Los sindicatos que también representan a maestros, camioneros y otros trabajadores que se dirigirán pronto a la mesa de negociaciones se dieron cita en el centro de Los Ángeles para apoyar.

Thomas Pieczkolon / Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales:

“No creo que el final de 2023 sea el final. Creo que en este momento estamos viendo el (mayor) aumento en un movimiento laboral en Estados Unidos desde los años 50, y seguirá creciendo mientras los trabajadores no reciban condiciones de trabajo seguras, salarios justos y poder vivir en el país en el que trabajan”.

Los guionistas del Writers of Guild of America (WGA) iniciaron un paro laboral el 2 de mayo después de no poder llegar a un acuerdo por salarios más altos con los estudios de Hollywood, incluidos Walt Disney Co, Netflix Inc y Warner Bros Discovery Inc.

La gran muestra de apoyo y solidaridad fue un fuerte tema de conversación entre los asistentes al mitin.

“Se trata de la solidaridad entre todos los diferentes sindicatos porque todos estamos juntos en la misma lucha. Al final del día, estos directores ejecutivos dirigen estos conglomerados y empresas, una red de entretenimiento y una cadena hotelera y parques temáticos. Nos mantenemos unidos, unidos, fuertes, y hacemos saber a estos directores ejecutivos que deben pagar salarios dignos, salarios justos y compartir la riqueza”, dijo Jacob Tobia.

Los organizadores dijeron que todos los sindicatos tenían demandas universales de salarios dignos en medio de los crecientes costos de alimentos, vivienda y transporte.

La guionista Danielle Roderick dijo que esperaba que los escritores lideraran un movimiento de “no aceptarlo”.

“Todo el mundo lo siente ahora mismo. Todo el mundo siente que se lo están comiendo vivo de cierta manera. Nuestro gremio está muy bien organizado, tiene muy buenos recursos y está justo en este momento de I.A. y todas estas otras cosas. Se siente como si fuéramos el primer colectivo de artistas que puede unirse y realmente hacer retroceder a la IA, haciéndose cargo de todo sin que nadie haga nada”. dijo Roderick, quien asistió al mitin con su esposo, también escritor, y sus dos hijos.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a los principales estudios, dijo que ofreció aumentos “generosos” en la compensación a los guionistas. No están programadas nuevas conversaciones entre las dos partes.