“No tenemos suficiente apoyo”: enfermeras van a huelga y colapsan el sistema de salud en Nueva York

Nueva York enfrenta una crisis hospitalaria sin precedentes luego de que prácticamente 15 mil enfermeras de distintos hospitales de la ciudad se declararan en huelga , paralizando servicios clave, además de que encendieron las alertas en el sistema de salud de la llamada “Gran Manzana”.

Se trata del primer paro de esta magnitud, que se registra en la historia de la ciudad, de acuerdo con representantes sindicales, quienes aseguran que la decisión se tomó después del fracaso total de las negociaciones laborales con los centros hospitalarios.

Huelga de enfermeras en Nueva York ¿qué hospitales están siendo los más afectados?

La huelga impacta directamente a algunos de los hospitales más importantes de Nueva York , entre los que se destacan:

Mount Sinai



Mount Sinai Morningside



Mount Sinai West



Montefiore



New York Presbyterian Hospital.



Cabe decir que en estos centros atienden a miles de pacientes diariamente, por lo que la suspensión de actividades amenaza con retrasos quirúrgicos, sobrecarga médica, además de enormes riesgos para los pacientes, según expertos en salud pública .

¿Por qué las enfermeras decidieron irse a huelga?

Las trabajadoras de la salud exigen mejores salarios, más personal por turno, además de condiciones laborales seguras. Denuncian que la falta de personal se ha convertido en un problema crónico que pone en riesgo tanto a pacientes como a enfermeras.

AJ K., enfermera titular del Hospital Presbiteriano de Nueva York, asegura que “es fundamental que hagamos huelga porque no tenemos suficiente apoyo”.

Michael Lazar, enfermero del mismo hospital, advirtió que la situación es crítica incluso en quirófanos: “siempre tenemos poco personal y eso es peligroso para el paciente”.

¿Qué dicen los hospitales y las autoridades de Nueva York?

Los centros hospitalarios reconocieron la crisis, pero calificaron algunas exigencias como “irresponsables”, especialmente las relacionadas con aumentos salariales superiores al 40%. No obstante, afirmaron que mantendrán el diálogo para intentar llegar a un acuerdo.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, subrayó que su prioridad es proteger tanto a pacientes como al personal médico: “Los neoyorquinos tienen derecho a una atención médica de calidad, al igual que quienes la brindan”.

¿Cambiará el futuro de la salud en Nueva York?

La fiscal general del estado, Letitia James, alertó que “los trabajadores de la salud están al límite y la violencia laboral está en aumento”. En los próximos días se sabrá si esta histórica huelga logra transformar las condiciones del personal de enfermería o si la crisis se profundiza; ¿estamos ante un punto de quiebre en el sistema de salud estadounidense?

