Huelga de trabajadores de enfermería cancela cirugías y consultas: NYC

Este lunes (9 de enero de 2023), miles de trabajadores de enfermería en al menos dos hospitales de la ciudad de Nueva York (NYC) se declararon en huelga. Esto ocurre después de que se estancaran las negociaciones contractuales acerca de salarios y niveles de personal, principalmente de trabajadores de enfermería.

La huelga, que involucra a más de siete mil trabajadores de enfermería en el Centro Médico Montefiore en el Bronx y el Hospital Mount Sinai en Manhattan, según informa en un comunicado, la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York.

Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York, señala que: "Estos enfermeros y enfermeras son profesionales dedicados que brindan atención de calidad a los pacientes en condiciones inimaginables. El trato de los hospitales es una prueba de que todas sus palabras de elogio para sus héroes de la salud durante la pandemia fueron vacías".

hospitales han informado que ofrecieron un aumento salarial compuesto del 19.1 por ciento a los trabajadores de enfermería. El Centro Médico Montefiore también señaló que se comprometió a crear más de 170 nuevos puestos de enfermería.

Miles de pacientes se quedan sin consultas en la Ciudad de Nueva York

Desde el Montefiore se ha informado que: "Seguimos comprometidos con una atención compasiva y eficiente, reconociendo que la decisión del liderazgo sindica generará temor e incertidumbre en nuestra comunidad".

Este Centro Médico ha señalado que la huelga de trabajadores de enfermería, los obligó a reprogramar todas las cirugías y procedimientos electivos, además de posponer las citas ambulatorias (consultas).

Por su parte, el hospital Sinai señala que la mayoría de sus consultas y procedimientos para pacientes ambulatorios se han realizado según lo programado.

Desde hace cuatro meses, cuando comenzaron las negociaciones contractuales, el sindicato ha podido llegar a acuerdos o fijar nuevos contratos para el personal de enfermería en otros siete hospitales de la ciudad de Nueva York.

Los trabajadores de enfermería de Mount Sinai Morningside y West llegaron a un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato que incluía mejores estándares de dotación de personal y aumentos salariales durante los próximos tres años.