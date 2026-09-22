Puebla: Hallan cuerpo en el río Alseseca y analizan si sería de Hugo Alejandro, estudiante de la BUAP desaparecido

Un cuerpo fue localizado en el río Alseseca, en Puebla capital, y las autoridades investigan si corresponde a Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la BUAP que permanece desaparecido desde el pasado 5 de septiembre.

El hallazgo ocurrió en la zona de Lomas de San Miguel, donde se mantienen las diligencias para establecer la identidad de la víctima.

El descubrimiento ocurre después de varios días de búsqueda del joven de 25 años, cuyo último rastro llevó precisamente hacia el cauce del río Alseseca; hasta ahora, no existe una confirmación oficial de que el cuerpo corresponda a Hugo Alejandro, por lo que las autoridades deberán realizar los procedimientos correspondientes para establecer su identidad.

El cuerpo apareció en una zona donde ya buscaban al estudiante

El hallazgo se produjo en un punto que ya había sido incluido dentro de las labores para localizar al universitario. Desde días anteriores, brigadas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla habían realizado recorridos terrestres, inspecciones en zonas de río y cuerpos de agua, además de utilizar drones y otros recursos para seguir los posibles últimos movimientos del joven.

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#ATENCIÓN | Estudiante desaparecido en #Puebla



La BUAP solicitó apoyo para localizar a Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de Administración, reportado como desaparecido el 5 de septiembre de 2026 en la colonia Zaragoza.



La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía… https://t.co/ljMrsi8m1A pic.twitter.com/ITuo8LmJHi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

La búsqueda se concentró en el Alseseca después de que las autoridades analizaran imágenes de videovigilancia y otros elementos de investigación relacionados con el caso; según información difundida previamente por autoridades estatales, el joven habría descendido por su cuenta hacia una barranca y ahí se perdió su rastro.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Hugo Alejandro?

Hugo Alejandro Hernández Tello fue reportado como desaparecido el 5 de septiembre de 2026, es estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Administración, modalidad semiescolarizada, de la BUAP; la universidad pidió apoyo para localizarlo después de que se perdió comunicación con él.

Durante los días posteriores, familiares, estudiantes y autoridades participaron en recorridos para tratar de encontrarlo. Incluso, sus padres ampliaron las labores hacia distintos puntos de Puebla y realizaron búsquedas en las inmediaciones del río Alseseca.

La identidad todavía debe ser confirmada

Personal de las instituciones encargadas de la búsqueda y de seguridad se trasladó hasta el punto donde fue localizado el cuerpo para realizar las diligencias correspondientes.

Por ahora, la vestimenta y otras características serían parte de los elementos que deberán ser comparados, pero la identificación oficial tendrá que determinar si se trata de Hugo Alejandro Hernández Tello.