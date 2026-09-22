VIDEO: Diputado del Verde en Puebla cachetea a compañero en pelea por candidaturas

Una mesa de trabajo interna orientada a definir las aspiraciones políticas hacia el proceso electoral de 2027 derivó en un episodio de violencia física y confrontación directa en el estado de Puebla. El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Miguel Márquez Ríos, fue grabado en video agrediendo físicamente con una cachetada a un compañero de su propia militancia partidista en Huauchinango, desatando una ola de indignación ciudadana que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde ya fue bautizado bajo como #LordCachetadas.

El hecho ocurrió durante una discusión en la que se negociaban posiciones y respaldos a nivel local, ámbito donde Márquez Ríos pretende contender por la presidencia municipal de Huauchinango en 2027. La grabación, difundida y reportada por el Periódico Central, muestra el momento exacto en que el legislador pierde el control en medio de reclamos por el rumbo del proyecto político, recurriendo a la agresión física mientras los presentes intentaban contener la agresión al grito de: “¡Nooo!”.

En el video se escucha al parlamentario recriminar: “Me da coraje, cabrón, estamos en una negociación para recuperar la junta del trabajo”, y tras ser reprendido por la falta de respeto, remató: “Si a ustedes les vale madre el movimiento, ese es su pedo de ustedes… te espero acá afuera, cabrón”.

🗳️📌 DIPUTADO DEL VERDE CACHETEA A COMPAÑERO EN PELEA POR CANDIDATURAS



Miguel Márquez Ríos es diputado local del Partido Verde en Puebla.



Y busca ser candidato a presidente municipal de Huauchinango en 2027.



Pero durante una reunión para definir candidaturas, cacheteó a un… pic.twitter.com/EqXWICkCBe — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 22, 2026

Señalamientos por "huachicoleo eléctrico" y granjas de criptomonedas

Los exabruptos del legislador y dirigente regional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se suman a un historial de controversias en la Sierra Norte. Desde mayo de 2025, Miguel Márquez Ríos ha estado bajo el foco público por publicaciones periodísticas que lo vincularon con un presunto esquema de "huachicoleo eléctrico" para alimentar una granja de criptomonedas en la región.

Ante estos señalamientos, el diputado rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de "una mentira sobre otra mentira" orquestada por un grupo disidente del sindicato y medios locales a los que acusó de recibir "chayote" para desacreditar la imagen del SME.

En su momento, Márquez Ríos afirmó estar "tranquilo" y abierto a cualquier investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades, sosteniendo que el tiempo sería su mejor juez y atribuyendo los señalamientos al contexto de los procesos electorales internos del gremio. Sin embargo, la acumulación de escándalos que abarcan sospechas de uso ilícito de infraestructura energética y agresiones físicas en reuniones de su partido expone un perfil polémico que busca imponer su peso político en Huauchinango.