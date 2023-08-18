AMLO despliega a más de 18 mil elementos por Huracán Hilary

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este fue cuestionado sobre el Huracán Hilary, el cual está afectando al país. Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que aumentó su intensidad a categoría 4, por lo que López Obrador habló acerca del plan que se tiene.

"Del huracán del pacífico, están ya en actividad preventiva el Ejército con el plan DN-III, hoy nos presentaron ya todo lo que están haciendo en movilización de hombres, de equipos. Esto es lo que se está haciendo, en todas las comandancias: Baja California, Jalisco, Michoacán, todos los elementos 18,378 en actitud preventiva".

El plan implica reuniones de coordinación, recorridos, albergues y peritoneo, una cocina comunitaria y maquinaria pesada en caso de afectaciones, mismas que no se han reportado.

#EnLaMañanera | Despliegan a más 18 mil elementos del #Ejército por paso de huracán #Hilary así lo informa el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/kixoXo4ABT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

¿Cuándo podría tocar tierra el huracán ‘Hilary’ en México?

El pasado 17 de agosto, el huracán Hilary alcanzó la categoría 4 y se prevé que el fenómeno impacte en México durante los próximos días. A las 10:03 horas de este viernes 18 de agosto, Hilary se ubicó a 575 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California.

En conferencia de prensa, la coordinadora de Conagua, Alejandra Méndez, dijo que Hilary podría impactar dos veces la Península de Baja California; se prevé que la primera vez que podría tocar tierra en México sea el domingo 20 de agosto por la mañana en Punta Eugenia, y las islas Natividad y Cedros.

El segundo impacto se prevé el mismo domingo, pero por la tarde noche en playas de Ensenada y Rosario, localizadas en la Península de Baja California.

Gobernadora de Baja California pide a la población estar atentos a la información oficial

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pidió a la población estar atenta a los avisos oficiales respecto a la trayectoria de Hilary, pues se prevén rachas de viento y lluvias en todos los municipios del estado.

⚠️ Les comparto INFORMACIÓN IMPORTANTE sobre el Huracán Hilary. pic.twitter.com/E26copo5wf — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 18, 2023

Los estados afectados son principalmente: Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Baja California y Baja California Sur.