¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 18 de agosto

Este es el resumen minuto a minuto en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este viernes 18 de agosto que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Problema de Huachicol en Puebla y Tlaxcala

El mandatario dijo que en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo se destacan por la detección de tomas clandestinas de hidrocarburo; sin embargo, afirmó que ya se está atendiendo el problema.

AMLO habla de las declaraciones que hizo contra Xóchitl Gálvez

El presidente López Obrador volvió a leer las declaraciones que hizo de Xóchitl Gálvez y señaló que fue una “atuación tendenciosa y corrupta del TEPJF” por la resolución del Tribunal Electoral. Además, señaló que acatará orden del Tribunal para quitar las mañaneras donde habla sobre la aspirante a candidata presidencial.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acatará orden del #TribunalElectoral y quitará mañaneras donde ataca a Xóchitl Gálvez aunque criticó a los magistrados pic.twitter.com/M3nP7YD8Xd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

Caso de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco

AMLO señaló que los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco fueron posiblemente asesinados. Además de que él nunca se ha burlado del sufrimiento de la población porque va contra sus convicciones.

Así lo dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/8WZIJ3Um2g — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

AMLO habla sobre proceso interno de Morena

Después de que fuera cuestionado sobre el proceso interno de Morena, AMLO dijo que no podía hablar de eso; sin embargo, refirió:

"Le tengo mucha confianza los que están participando para ser coordinadores del movimiento de transformación, son gentes responsables, todos", asimismo, afirmó que respetaría el resultado de las encuestas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respaldó a la dirigencia nacional de #Morena que comanda Mario Delgado, así como a la Comisión de Encuestas que realizará cuestionarios en casa para definir al candidato presidencial de ese partido político. pic.twitter.com/NFylwSxtds — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

AMLO afirma que libros de texto de la SEP no son comunistas

López Obrador afirmó que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no buscan adoctrinar a las niñas, niños y adolescentes y cuestionó al gobierno de Chihuahua por tramitar un amparo para frenar la distribución del material.

Avances en caso Lagos de Moreno

“Cuando se tenga más información, para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, se va a informar. Como el martes vienen todos los integrantes del gabinete de seguridad, ya se van a tener más elementos”, manifestó López Obrador respecto a los avances en el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.