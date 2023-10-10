“Lidia” continúa su paso por las costas mexicanas, esta vez, perdiendo fuerza y descendiendo de categoría 4 a categoría 2, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la agencia de gobierno, “Lidia” es ahora huracán categoría 2 y se esperan que avance sobre tierra por el occidente de la República mexicana durante la noche de este martes 10 de octubre.

#AvisoMeteorológico #Lidia, ahora como #Huracán de categoría 2, avanzará sobre tierra por el occidente de #México durante la noche de hoy. Más información en https://t.co/gfSf47LF0M pic.twitter.com/EWpDXBZEwb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2023

Huracán “Lidia” toca tierra en costas de Jalisco como categoría 4

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que cerca de la 17:50 horas de este martes 10 de octubre, "Lidia" tocó tierra en el centro-oeste de México como huracán categoría 4.

Las autoridades han solicitado extremar precauciones debido a que el fenómeno continúa su paso por las costas mexicanas hacia el interior del centro-oeste de nuestro país con vientos lluvias e inundaciones que amenazan vidas.

Hurricane #Lidia Advisory 31A: Extremely Dangerous Category 4 Hurricane Lidia Makes Landfall In West-Central Mexico. Life-Threatening Winds and Flooding Rainfall Spreading Inland Over West-Central Mexico. https://t.co/Oy8uoeSibM — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 10, 2023

Así se vive el paso del huracán “Lidia” en Jalisco

Los estragos de “Lidia” ya se hacen presentes en el centro de Puerto Vallarta, Jalisco. Al momento, las calles se vislumbran vacías por la intensidad de las lluvias.

Los estragos del #HuracánLidia ya se hacen presentes en el centro de Puerto Vallarta, #Jalisco



Las calles lucen totalmente vacías.



El reporte de @uli1970 https://t.co/uJtlZDkJsL pic.twitter.com/qdDzur3JLy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

Las autoridades de Jalisco continúan resguardando la ciudad para verificar que ningún ciudadano corra peligro durante el paso del huracán, que ya es categoría 4.

AMLO pide a la población resguardarse ante la llegada del huracán "Lidia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha pedido a la población de los límites entre Nayarit y Jalisco, en especial Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Tomatlán, extremar precauciones por el paso del huracán "Lidia" en las costas mexicanas.

"Ya se activó el Plan Marina y Plan DN-III-E. Hay elementos de las Fuerzas Armadas y de Protección Civil en la zona. Sin embargo, hay que refugiarse en lugares seguros; alejarse de zonas bajas, arroyos, ríos y laderas", acentuó el mandatario.

Hago un llamado a la población de los límites entre Nayarit y Jalisco, en especial Bahía de Banderas, Puerto Vallarta y Tomatlán, para tomar precauciones debido a que el huracán Lidia se intensificó a categoría 4 y está por entrar a tierra. Ya se activó el Plan Marina y Plan… pic.twitter.com/bO3c054jdx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 11, 2023

Huracán "Lidia" se intensifica a categoría 4

El huracán "Lidia" continúa ganando fuerza este martes 10 de octubre. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno ya alcanzó la categoría 4 con vientos máximos cercanos a 220 km/h.

Update: 3:30 PM MDT Tuesday Oct 10 - #Lidia rapidly strengthens into an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds near 140 mph (220 km/h). Some additional strengthening is possible before Lidia makes landfall this evening. https://t.co/Oy8uoeSibM pic.twitter.com/5HoxFScnka — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 10, 2023

Cerca de las 15:30 horas, "Lidia" sigue intensificando su fuerza, por lo que es posible que toque tierra esta noche cerca de Jalisco y dejará lluvias intensas en Nayarit, por lo que las autoridades de Protección Civil han pedido a los ciudadanos extremar precauciones.

Puerto Vallarta habilita refugios temporales por huracán "Lidia"

Debido a los efectos del huracán "Lidia" en Puerto Vallarta, el Gobierno de Jalisco ha habilitado refugios temporales para el resguardo de sus habitantes. El albergue se encuentra dirigido principalmente a las familias que vivan en zona de alto riesgo y no tengan un lugar seguro en donde permanecer.

Huracán "Lidia" evoluciona rápidamente mientras avanza por el Pacífico

A mediodía de este martes 10 de octubre, el huracán "Lidia" se intensificó a categoría 3, y se localizaba a 260 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, según la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán "Lidia" podría impactar hoy entre las 18 y 21 horas, entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, Jalisco. Con vientos de entre 185 y 220 km/hr. Se esperan lluvias torrenciales en Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.

⚠️ #Lidia se ha intensificado a #Huracán categoría 3 ⚠️



Se localiza a 260 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jal.



🔺Permanece en tu hogar o refugio temporal hasta que las autoridades informen que el peligro terminó

🔺Atiende las instrucciones de las autoridades pic.twitter.com/cGPAcUQrCH — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2023

Este martes 10 de octubre el huracán "Lidia", que pasó rápidamente de categoría 2 a categoría 3, reforzará la probabilidad de lluvias intensas a puntuales torrenciales, así como vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en costas de estas entidades.



Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero



¿A qué hora tocará tierra el huracán ‘Lidia’ en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se espera que para el miércoles 11 de octubre, ‘Lidia’ toque tierra cerca del suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Para ese momento, el pronóstico indica que volverá a ser una Tormenta Tropical.

A pesar de eso, las autoridades recomiendan a la población estar informada y revisar los anuncios de Protección Civil.

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen zona de prevención por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa, incluidas las Islas Marías, Nayarit.

De igual forma, se considera zona de vigilancia por efectos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco, y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Escuinapa, hasta Mazatlán, ambos en Sinaloa, y desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

¿En qué estados causará lluvias el huracán ‘Lidia’ en México?

Debido a que ‘Lidia’ estará cerca de las costas del Pacífico Mexicano, se esperan lluvias intensas, sobre todo en el estado de Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Otras entidades que también sufrirán los efectos del huracán serán Sinaloa y Durango, donde se presentarán lluvias puntuales intensas. De igual forma, en Baja California Sur se pronostica que llegarán lluvias muy fuertes.

En las costas de Nayarit se esperan olas de 7 metros, en Jalisco de 5, en Sinaloa de 4; en Baja California Sur, Colima y Michoacán se prevén trombas marinas.

Trayectoria del huracán ‘Lidia’ en vivo en el Pacífico

Cuando un huracán entra en el radar del territorio nacional, es recomendable estar atentos a las recomendaciones e indicaciones de las autoridades, así como estar al pendiente de la trayectoria.

Por eso, aquí puedes consultar en tiempo real la evolución y paso de ‘Lidia’ por el Pacífico mexicano, al igual que su velocidad.