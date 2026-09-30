“Rachel” se convierte en huracán categoría 1: Traerá lluvias y llegaría a categoría 3 cerca de esta zona de México

¡Otro huracán! Las temporada de ciclones sigue generando cambios en el clima de México y, luego del paso del huracán "Polo", el Océano Pacífico trajo un reto más para el territorio nacional. La tormenta tropical "Rachel" tomó fuerza sobre el mar y se convirtió en huracán categoría 1, ubicándose a 350 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 530 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El fenómeno avanza con vientos de 140 km/h y rachas que alcanzan los 170 km/h, por lo que su impacto ya pega en varios estados de la parte occidente y sur del país con fuertes tormentas.

Esta es la trayectoria del huracán "Rachel" y los estados donde causa lluvias fuertes y afectaciones.

Estados afectados por "Rachel"

La circulación del huracán "Rachel" dejará lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en la costa de Michoacán, el suroeste de Guerrero, Colima, y sur de Jalisco.

Para la zona sur y norte de Nayarit se prevén lluvias puntuales muy fuertes que estarán entre los 50 y 75 milímetros en las próximas 24 horas.

Fuertes vientos y oleaje peligroso en la costa por "Rachel"

Además de las lluvias, las costas de Jalisco y Colima tendrán vientos sostenidos de 50 a 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h.

En la costa oeste de Michoacán las rachas irán de los 50 a los 70 km/h.

El mayor peligro en las playas será el oleaje elevado, el cual alcanzará de 4 a 6 metros de altura en Michoacán, Colima y Jalisco.

Huracán "Rachel" podría subir a categoría 3

Los pronósticos dicen que el ciclón seguirá fortaleciéndose en las próximas horas avanzando al noroeste a 17 km/h.

Para el mediodía de este 30 de septiembre alcanzará la categoría 2 como huracán.

Durante los primeros minutos del 1 de octubre, "Rachel" se convertirá en un huracán categoría 3 con vientos de 185 km/h a 385 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Cierran playas en #Colima por alto riesgo: el huracán '#Rachel' amenaza la costa



Ante el peligroso oleaje provocada por Rachel, autoridades cerraron las playas de Manzanillo, Armería y Tecomán en Colima.



Ante posibles crecidas de ríos por lluvias torrenciales, se desplegó al… pic.twitter.com/usPqYC4koc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Trayectoria del huracán "Rachel"

"Rachel" mantendrá la categoría 3 como un huracán mayor durante el 1 y 2 de octubre, cuando se ubique al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con rachas de viento de hasta 240 km/h.

Para el 3 y 4 de octubre, comenzará a perder intensidad a categoría 2 mientras entra en aguas más frías al suroeste de la península.