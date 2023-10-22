Protección Civil de Culiacán monitorea arroyos y canales

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán informó que está atenta al desarrollo de la Tormenta Tropical “Norma”, para verificar fluidez y niveles de arroyos y canales de la localidad.

#RevisionPreventiva || Nuestro personal se ha mantenido atento al desarrollo de la tormenta Tropical Norma, verificando fluidez y niveles en arroyos y canales, que estos sean adecuados, como el de Loma de Rodriguera.#PCCuliacán#CapitalDeBienestar#AyuntamientoDeCuliacán pic.twitter.com/SWhjg0gkPb — ProtecciónCivilCuliacán (@PC_Cln_) October 22, 2023

“Norma” está frente a la costa norte de Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la tormenta tropical “Norma” está localizada en la costa norte de Sinaloa, a 80 kilómetros al sur suroeste de Topolobampo y 190 kilómetros al oeste de Culiacán.

🚩Boletín #SIATCT no. 27🚩(15h)#TormentaTropical 🌀#Norma



📍A 80 km al sur-suroeste de Topolobampo y a 190 km al oeste de Culiacán, Sin.



⚠️ La tormenta tropical Norma se localiza frente a la costa norte de Sinaloa. pic.twitter.com/mCu9UbjlRR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 22, 2023

#Norma tormenta tropical 2:30 pm carretera Guamúchil-Guasave, lluvia fuerte, rachas de viento moderado #sinaloa pic.twitter.com/PUzRxFtI2U — Ruth Elías ⭐️💞 (@ruthy_em) October 22, 2023

Lluvias por “Norma” afectaron La Paz

A diferencia de los Cabos, en La Paz, Baja California Sur cayeron lluvias torrenciales y esta región se llevó la peor parte del paso del huracán “Norma” categoría 2.

Suspenden clases en Sinaloa por “Norma”

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa determinó suspender las clases en los planteles educativos de la entidad este 23 de octubre de 2023 debido a las precipitaciones ocasionadas por la Tormenta Tropical “Norma”.

El gobierno de Sinaloa suspendió las clases para este 23 de octubre.

Cierran dos aeropuertos en Sinaloa por “Norma”

Los aeropuertos de Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa, informaron que cerrarán sus operaciones debido al paso de la Tormenta Tropical “Norma”. Ambas terminales aéreas pidieron a los usuarios contactarse con las líneas aéreas.

🚨 Atención Pasajeros🚨



El día de hoy (22/10) El #AeropuertoDeLosMochis permanecerá cerrado por su seguridad🦺 debido al paso del #HuracánNorma.🌪️ Les sugerimos comunicación directa con su aerolínea. — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 22, 2023

En el aeropuerto de Culiacán hay al menos 18 vuelos cancelados y 16 que están demorados, según informó la terminal aérea.

Actualización de vuelos cancelados y demorados.



Si tienes duda sobre tu vuelo comunicate con tu aerolinea.



¡Tu seguridad es nuestra seguridad! pic.twitter.com/fVFEacw2Om — Aeropuerto Internacional de Culiacán (@AeropuertoDeCUL) October 22, 2023

@AeropuertoDeCUL continuará CERRADO hasta que mejoren las condiciones.



Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional de Culiacán (@AeropuertoDeCUL) October 22, 2023

Mientras que Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el Aeropuerto de la Paz, baja California Sur, abrirá sus puertas en las próximas horas.

🚨Aviso importante🚨

El #AeropuertoDeLaPaz abrirá dentro de las próximas horas. Les sugerimos contactar con su aerolínea y extremar precauciones en las inmediaciones del aeropuerto. — Grupo Aeroportuario del Pacífico (@aeropuertosGAP) October 22, 2023

"Norma" impactará Sinaloa

“Norma” ya se degradó a Tormenta Tropical y su centro podría impactar la tarde noche de este domingo en la costa norte de Sinaloa. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este fenómeno dejará lluvias torrenciales en dicho estado.

Además, la tormenta tropical dejará lluvias intensas en el sur de Chihuahua y occidente de Durango, muy fuertes en baja California Sur, Chiapas y sur de Sonora; fueres en el norte de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca.

Mientras que en entidades como Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas habrá intervalos de chubascos. Para la CDMX, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro. Tabasco, Tamaulipas y Veracruz habrá lluvias aisladas.

⚠️🇲🇽 El centro de la #TormentaTropical #Norma se localiza en aguas del #GolfoDeCalifornia y se mantiene con rumbo hacia el norte de #Sinaloa.



🤓 Conoce su trayectoria y efectos en #México ⬇️

https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/jJOgrGme91 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2023

“Norma” deja saldo blanco

El huracán “Norma” dejó saldo blanco tras su paso en Los Cabos, Baja California Sur. Aunque dejó daños menores a la infraestructura. Al menos 192 mil usuarios se quedaron sin servicio de energía eléctrica, pero 65% de ellos ya tienen el servicio restablecido.

Las cámaras de Fuerza Informativa Azteca captaron la basura que dejó el oleaje en las playas de Los Cabos.

Saldo blanco en Los Cabos, Baja California Sur, tras el paso del huracán #Norma; sin embargo, sí hubo daños menores a la infraestructura de la ciudad y 192 mil usuarios se quedaron sin luz, aunque el servicio ya fue restablecido en un 65%.



Nadie puede ingresar a las playas… pic.twitter.com/hnFbhDzowW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2023

Sigue el paso del huracán “Norma” en vivo

En este enlace puedes consultar el avance del huracán “Norma” por México completamente en vivo, así como la ruta que se espera que siga durante las siguientes horas y las actualizaciones sobre su intensidad.

