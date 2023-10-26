Más de 300 mil usuarios siguen sin energía eléctrica en Guerrero; huracán Otis colapsó 58 líneas de alta tensión

La Comisión Federal de Electricidad, reportó que luego del devastador impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero, logró restituir el suministro eléctrico a 302 mil 604 usuarios, es decir al 40% del total de los afectados.

En un principio se reportó que un total de 504 mil 340 usuarios se vieron afectados porque se quedaron sin servicio en diversas partes de Guerrero, sobre todo en las costas de la entidad.

Durante la noche de este miércoles 25 de octubre 2023, la CFE informó acerca de que logró restituir el suministro de energía eléctrica en 40% del total de los usuarios afectados., pero aún hay más de 300 mil usuarios que pasarán la noche a oscuras debido a la falta de suministro eléctrico.

Tras el impacto del huracán #Otis, la ,@CFEmx restituyó el suministro eléctrico al 40% de los 504 mil 340 usuarios afectados en #Guerrero



Hasta el momento se reportan 58 estructuras colapsadas de las líneas de alta tensión. pic.twitter.com/0i4d6RGT3b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Huracán “Otis” colapsó 58 líneas de alta tensión

La Comisión Federal de Electricidad también informó que al menos 58 estructuras de las líneas de alta tensión fueron derribadas por las condiciones climáticas adversas generadas por el impacto del huracán Otis en Guerrero.

En total, el estado de Guerrero cuenta con 1.37 millones de clientes a lo largo y ancho de la entidad, por lo que los 504 mil 340 usuarios afectados representan el 36.7% del total de los usuarios.

#CFEInforma | La CFE intensifica actividades de restablecimiento en el estado de Guerrero ante los graves daños en la infraestructura eléctrica provocados por el huracán Otis.



Se avanza con los trabajos de reparación de daños y rehabilitación de la red de media y baja tensión;… pic.twitter.com/xeGQUn35nt — CFEmx (@CFEmx) October 26, 2023

Más de mil trabajadores de CFE intentan restablecer por completo el servicio en Guerrero

En el comunicado de la empresa estatal se señaló que:“En las zonas afectadas se avanza en paralelo con la reparación de daños y rehabilitación de la red de media y baja tensión. Una vez que se recuperen las líneas de alta tensión, se podrá agilizar el restablecimiento del suministro eléctrico”.

En estos trabajos por restablecer el suministro eléctrico en el estado de Guerrero, la CFE mantiene a mil 320 trabajadores laborando mientras se operan 159 grúas, 511 vehículos, 3 helicópteros, además de 37 plantas de emergencia y 21 torres de iluminación.