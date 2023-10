Colonias populares de Acapulco, las más olvidadas tras el paso del huracán “Otis”

A más de cuatro días de la devastación llamada “Otis”, así lucen sus viviendas destruidas y entre escombros de la colonia Providencia de Acapulco, donde ni una sola autoridad se ha parado para ayudarlos.

“Hasta ahorita ninguno de los tres niveles de gobierno, se ha venido a parar, somos nosotros los que desde el primer momento estamos sacando todo, todo”, denunció Raina Vázquez, una de las damnificadas.

Sin embargo, los vecinos no están en condiciones de esperar, unieron fuerzas, chicos y grandes con sus propias manos poco a poco se han encargado de limpiar.

Debajo de todo ese escombro se encontraba la vivienda de la familia Hernández Chávez, una de tantas víctimas de la colonia Providencia en Acapulco que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda.

“Lamentable es perdida total lo que tenemos, yo ando enferma de las rodillas, me quede sin nada, porfavor ayúdennos, no tenemos agua, ni comida. Que nos ayuden con alimento, ya no con ropa, bendito sean ustedes que vienen a ver cómo estamos cómo vivimos”, expresó María Chávez, otra damnificada de “Otis”.

El poco alimento que les queda, se los han compartido.

“Estamos echando tortillas para los vecinos para apoyarnos aquí entre todos, porque si no somos nosotros, ¿quienes ? // tortilla con sal, con salsa, con frijolitos para pasarla” comparte Karen Ramos con Fuerza Informativa Azteca.

La colonia Providencia está en la lista de colonias populares que siguen sin recibir ningún tipo de ayuda, ni seguridad, no duermen cuidándose de la rapiña.