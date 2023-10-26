Población afectada por “Otis” podrá recuperar Credencial de Elector solo con huella digital, afirma INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará el protocolo de atención en casos de emergencia para que la población afectada por el huracán "Otis" pueda recuperar su Credencial de Elector sin más requisito que su huella digital, anunció Guadalupe Taddei.

La consejera presidenta del INE dijo, sin embargo, que por el momento se debe garantizar la seguridad del personal del instituto, así como la operatividad de los módulos de atención ciudadana.

"Otis" afecto sensiblemente las comunicaciones con la costa guerrerense y dejó a más de medio millón de hogares sin energía eléctrica. El INE evalúa los daños que provocó el ciclón en sus instalaciones.

"Lamentamos profundamente las pérdidas humanas, a todas las personas envueltas en esta situación les enviamos de este pleno un cálido mensaje de solidaridad y de empatía", señaló Taddei.

"¡Vamos a sobrevivir!", son las palabras de #turista luego de que el huracán #Otis no le permitiera disfrutar sus vacaciones.



Poco después se da cuenta de la magnitud de los daños y su voz retumba con asombro: "¡No puede ser, #Acapulco está destruido!"



📹 | Jaime Villanueva pic.twitter.com/npsw4GEtFD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Asimismo, dijo que se implementarán acciones para la impresión de credenciales con el objetivo de apoyar a todas aquellas personas que perdieron su identificación oficial en medio del desastre. Cabe recordar que el plástico es uno de los más importantes para poder

Al menos 27 muertos y cuatro desaparecidos tras huracán "Otis" en Acapulco

Tras el desastre perpetuado por el huracán "Otis", se informó que hasta el momento hay un saldo de 27 personas muertas y cuatro desaparecidas; sin embargo, se presume que esta cifra es más alta.

Una delegación de 51 personas de Hidalgo, entre docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y de la Escuela Superior de Zimapán, se encuentran desaparecidas en Acapulco.

Se dice que ellos se encontraban hospedados en al menos tres hoteles que fueron de los más afectados por el fenómeno: el Princess, el Palacio Mundo Imperial y el Copacabana.

Emiten declaratoria de Emergencia por huracán "Otis"

Este jueves 26 de octubre, la Comisión Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para el estado de Guerrero con atención inicial para el municipio de Acapulco de Juárez, con el objetivo de brindar apoyo a las personas afectadas.