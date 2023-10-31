¿A qué se asemejaron los vientos del huracán "Otis" cuando llegó a Acapulco?

El pasado miércoles 25 de octubre, el huracán “Otis” entró a la costa de Acapulco con la fuerza de un huracán categoría 5, la velocidad de sus vientos causó la destrucción de casas, edificios, hoteles y restaurantes, pero ¿a que se asemeja la velocidad de un fenómenos como éste?

La intensidad de los huracanes se mide con la escala Saffir-Simpson, la cual se divide en 5 categorías dependiendo de la velocidad de sus vientos, así como el incremento de la marea respecto al nivel del mar.

¿Qué se asemeja a un huracán categoría 5?

En el caso de los categoría 5, los vientos superan los 250 kilómetros, es decir que la fuerza del huracán “Otis” fue similar a algunos de los vehículos más veloces que ha creado el ser humano, por ejemplo:



Un avión comercial: A la hora de despegar, un avión tiene que alcanzar entre 200 y 280 kilómetros por hora para sostenerse en el cielo. Helicóptero Bell 429: Al tratarse de una aeronave más pequeña, la velocidad de las aspas debe ser de 287 kilómetros. Fórmula Rossa: La montaña rusa más rápida del mundo que se encuentra en el parque temático de Ferrari, alcanza los 240 kilómetros por hora, asemejando a la velocidad de un huracán como “ Otis Trenes bala: Ubicado en Shinkansen en Japón son de los transportes más veloces, capaces de recorrer ciudades en minutos. Tienen una velocidad de 300 kilómetros por horas. Autos de Fórmula 1: Estos monoplazas pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora en las zonas rectas de los circuitos.

¿Qué significa cada categoría?

Este tipo de velocidad fue la que los habitantes de Acapulco, Guerrero, experimentaron el pasado miércoles. Las otras categorías son:

Categoria 1: Tienen una velocidad de entre 119 y 152 kilómetros por hora y oleaje de hasta 1.5 metros.

Categoría 2: Con velocidad de entre 152 a 177 kilómetros por hora con olas de hasta 2.4 metros de altura.

Categoría 3: Tienen una velocidad de entre 178 y 208 kilómetros por hora y olas de hasta 3.6 metros.

Categoría 4: Con velocidades de entre 209 y 251 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros.