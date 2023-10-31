Norma Piña acepta revisar propuesta de destinar dinero de fideicomisos a Acapulco

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández aceptó analizar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para destinar el dinero de los fideicomisos para la reconstrucción de Acapulco, luego del paso del huracán "Otis" hace seis días.

A través de un comunicado Piña Hernández señaló que revisará que se mejore el uso de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales como el apoyo a los damnificados por el huracán "Otis".

La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal señaló que la postura presidencial es una alternativa real que permitiría que se actuara como Estado en defensa de la población tras el paso del huracán categoría 5, el cual tocó tierra el pasado 25 de octubre en Guerrero.

"Trabajemos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida", señala el escrito.

La ministra presidenta de la @SCJN, Norma Piña aceptó analizar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar dinero de los fideicomisos para la reconstrucción de #Acapulco. pic.twitter.com/FIihhGGBax — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

AMLO hizo la propuesta durante la conferencia mañanera

La mañana de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sean destinados para apoyar a los damnificados en Guerrero.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo: que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco”, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Incluso el presidente de la República propuso que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco.