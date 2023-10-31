Escuelas devastadas por huracán “Otis” en Acapulco y en Coyuca de Benítez

Desde el pasado miércoles 25 de octubre, antes de que el Huracán “Otis” impactara en las costas de Acapulco, Guerrero, las clases fueron suspendidas para salvaguardar la integridad de las y los alumnos; sin embargo, nadie imaginaba lo devastador que sería este fenómeno meteorológico.

“Vi amiguitos ahí en el albergue, de mi escuela (...) Ay pues una cosa fatal”, compartió Kendra Sofía, una estudiante de primaria, para Fuerza Informativa Azteca.

Durante el fin de semana, las autoridades anunciaron que Coyuca de Benítez y Acapulco seguirán sin clases al menos hasta el próximo viernes 3 de noviembre; las escuelas son un eslabón importante para la economía del estado y, por el momento, se encueran paralizadas.

Maestras y maestros se coordinan para restructurar escuelas de Acapulco

Mientras esperan la respuesta y apoyo por parte de las autoridades, son las y los mismos maestros quienes tratan de poner el orden en las distintas instalaciones de Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Nos hemos coordinado con nuestros maestros para hacer limpieza de nuestra escuela”, señaló Miguel Ángel Pineda, Maestro Preparatoria 16 Coyuca de Benítez para Fuerza Informativa Azteca.

Escuelas particulares esperan indicaciones de autoridades; no saben qué pasará

Las escuelas públicas de Acapulco, Guerrero siguen recibiendo ingresos del erario, pero ¿Qué pasará con las instituciones particulares?

El panorama no es alentador en prácticamente todos los planteles de Acapulco, por ello los padres y madres de familia hacen un llamado a las autoridades, pidiendo que las escuelas se restablezcan lo más pronto posible.

“Sí pues ojalá que se restablezca el orden, que se nivele como antes, mucho antes mejor (...) Para el futuro de los niños del mañana”, dijo Arnulfo Espinoza, un padre de familia.

Diego Borbolla, reportero de Fuerza Informativa Azteca señala que todo lo que ha presentado: “lo que he visto durante mis recorridos y hemos documentado con nuestras cámaras, nadie me ha dicho lo que tengo que decir”.

