Las impactantes imágenes satelitales del huracán “Polo” desde el espacio en su trayecto cerca de las costas de México
Mira las imágenes satelitales del huracán “Polo” categoría 2 y sigue su trayectoria frente a las costas de México, donde genera lluvias, viento y oleaje elevado.
El huracán "Polo" ya alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y las imágenes captadas desde satélites en el espacio permiten observar la amplitud de su circulación mientras avanza sobre el océano Pacífico, frente a las costas mexicanas.
El sistema mantiene su desplazamiento hacia el este-sureste y su centro se encuentra a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 km/h; su evolución mantiene bajo vigilancia a varios estados del litoral del Pacífico.
Así se observa el huracán Polo desde el espacio
AQUÍ, las imágenes satelitales permiten dimensionar la extensión del sistema meteorológico y seguir su movimiento sobre el Pacífico; este tipo de observación resulta clave para conocer la evolución de los ciclones y anticipar las zonas donde pueden presentarse sus principales efectos.
Polo mantiene una amplia circulación que refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país; además, permanece activa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.
#AvisoMeteorológico ⛈️⚠️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
🌀#Polo se intensificó a #Huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
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¿Qué estados deben estar atentos por el paso de Polo?
Los efectos más importantes se concentran en las costas del Pacífico. Guerrero y Oaxaca tienen pronóstico de lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros; en Michoacán se esperan precipitaciones muy fuertes, mientras que Jalisco y Colima podrían registrar lluvias fuertes.
En la zona costera también se prevén condiciones que requieren precaución. Michoacán, Guerrero y Oaxaca tendrán vientos sostenidos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h; Jalisco y Colima podrían registrar rachas de hasta 50 km/h.
Polo también elevará el oleaje en el Pacífico
El mar será otro de los puntos a vigilar durante las próximas horas. En las costas de Michoacán y Guerrero se pronostican olas de hasta 3.5 metros, mientras que en Oaxaca podrían alcanzar tres metros.
Para Jalisco y Colima, además, se prevé mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros.
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🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026
🌀 Su amplia circulación generará #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.
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Ante estas condiciones, el seguimiento de las imágenes satelitales y de los avisos meteorológicos permite conocer cómo evoluciona Polo y qué zonas pueden registrar cambios en las condiciones de lluvia, viento y oleaje.