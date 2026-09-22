Las impactantes imágenes satelitales del huracán “Polo” desde el espacio en su trayecto cerca de las costas de México

El huracán "Polo" ya alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y las imágenes captadas desde satélites en el espacio permiten observar la amplitud de su circulación mientras avanza sobre el océano Pacífico, frente a las costas mexicanas.

El sistema mantiene su desplazamiento hacia el este-sureste y su centro se encuentra a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 km/h; su evolución mantiene bajo vigilancia a varios estados del litoral del Pacífico.

Así se observa el huracán Polo desde el espacio

AQUÍ, las imágenes satelitales permiten dimensionar la extensión del sistema meteorológico y seguir su movimiento sobre el Pacífico; este tipo de observación resulta clave para conocer la evolución de los ciclones y anticipar las zonas donde pueden presentarse sus principales efectos.

Polo mantiene una amplia circulación que refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país; además, permanece activa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

¿Qué estados deben estar atentos por el paso de Polo?

Los efectos más importantes se concentran en las costas del Pacífico. Guerrero y Oaxaca tienen pronóstico de lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros; en Michoacán se esperan precipitaciones muy fuertes, mientras que Jalisco y Colima podrían registrar lluvias fuertes.

En la zona costera también se prevén condiciones que requieren precaución. Michoacán, Guerrero y Oaxaca tendrán vientos sostenidos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 60 km/h; Jalisco y Colima podrían registrar rachas de hasta 50 km/h.

Polo también elevará el oleaje en el Pacífico

El mar será otro de los puntos a vigilar durante las próximas horas. En las costas de Michoacán y Guerrero se pronostican olas de hasta 3.5 metros, mientras que en Oaxaca podrían alcanzar tres metros.

Para Jalisco y Colima, además, se prevé mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros.

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🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.



🌀 Su amplia circulación generará #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



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Ante estas condiciones, el seguimiento de las imágenes satelitales y de los avisos meteorológicos permite conocer cómo evoluciona Polo y qué zonas pueden registrar cambios en las condiciones de lluvia, viento y oleaje.