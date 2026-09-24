¡No viajar a México! Reino Unido emite alerta por intensificación del huracán “Polo”

Las autoridades de Reino Unido modificaron el aviso de viaje para México debido a las condiciones provocadas por el huracán Polo, que mantiene efectos importantes sobre distintos puntos del Pacífico.

El gobierno británico pidió a sus ciudadanos que se encuentran en las zonas afectadas mantenerse informados y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades locales, además, lanzaron una alerta para evitar viajar a México.

Alerta de viaje de Reino Unido por huracán Polo

De acuerdo con el aviso, el huracán Polo generará lluvias intensas en zonas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Ante este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico señaló que permanece vigente una alerta de huracán y recomendó a los viajeros consultar constantemente los reportes meteorológicos.

#URGENTE 🌀 #Polo se intensificó rápidamente y ya es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. ⚠️



Se pide a la población consultar únicamente información emitida por fuentes oficiales y confiables.



Vía @conagua_clima



El reporte completo: https://t.co/FtIwGsItpO https://t.co/gozBGcGVuz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

"El huracán Polo está provocando fuertes lluvias en la costa suroeste de México, incluyendo partes de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Se prevé que las lluvias continúen durante la semana del 21 de septiembre y podrían causar inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida. Se ha emitido una alerta de huracán”, escribieron en el aviso.

El comunicado británico incluye además advertencias relacionadas con la seguridad en varios estados de México, abarcando Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tamaulipas y Chiapas

Huracán Polo se intensifica a categoría 5

Durante la mañana del miércoles 23 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Polo se degradó a categoría 4. Sin embargo, durante la noche del mismo día actualizaron el aviso confirmando su intensificación a categoría 5.

"Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Mantente al tanto de su evolución y sigue la información emitida por fuentes oficiales y confiables", escribieron a través de su cuenta de X.

El sistema se localiza aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, presentando vientos sostenidos de 240 km/h y avanza hacia el norte a una velocidad aproximada de 4 km/h.

