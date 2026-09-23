Huracán “Polo” categoría 5 cambia las clases en Jalisco: Estos son los 33 municipios afectados
Huracán “Polo” provoca suspensión de clases del 23 al 25 de septiembre en 33 municipios de Jalisco; conoce la lista y las regiones donde también paran universidades.
El paso del huracán "Polo" provocará la suspensión de clases presenciales durante tres días en 33 municipios de Jalisco; la medida aplicará este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, tanto para escuelas del turno matutino como vespertino.
La suspensión fue establecida como una medida preventiva ante las condiciones que puede generar el ciclón en distintas zonas del estado; los municipios incluidos se concentran principalmente en las regiones Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur y Sur, donde las autoridades pidieron mantenerse atentos a las actualizaciones.
¿Cuáles son los 33 municipios de Jalisco donde no habrá clases?
Los planteles ubicados en los siguientes municipios suspenderán sus actividades presenciales durante los tres días señalados:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Chiquilistlán
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- Ejutla
- El Grullo
- El Limón
- Guachinango
- Juchitlán
- La Huerta
- Mascota
- Mixtlán
- Pihuamo
- Puerto Vallarta
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tecolotlán
- Tenamaxtlán
- Tolimán
- Tomatlán
- Tonaya
- Tonila
- Tuxcacuesco
- Tuxpan
- Unión de Tula
- Villa Purificación
- Zapotitlán de Vadillo
La lista contempla municipios de diferentes zonas del estado, desde Puerto Vallarta y Cabo Corrientes hasta localidades del sur y Sierra de Amula.
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🌀El #Huracán #Polo se mantiene en categoría 5 de la escala Saffir-Simpson.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026
🌀Se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Colima, #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca.
Más detalles. ⬇️ pic.twitter.com/4Y7xjvyCgo
También suspenden actividades en universidades de Jalisco
La suspensión por el huracán Polo también alcanza a la comunidad universitaria; las actividades académicas y administrativas quedarán suspendidas durante los días 23, 24 y 25 de septiembre en las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur y Sur de Jalisco.
La medida contempla tanto las actividades escolares como las administrativas y tiene como objetivo reducir la exposición de la comunidad universitaria ante las condiciones meteorológicas previstas por el paso del ciclón.
📢 #ComunicadoUdeG— Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) September 23, 2026
Para salvaguardar la integridad de nuestra comunidad universitaria, informamos sobre la suspensión de actividades académicas y administrativas los días 23, 24 y 25 de septiembre en varios municipios de las regiones Valles, Costa Sierra Occidental, Sierra de… pic.twitter.com/OeQCZxkXot
¿Por qué suspendieron las clases en Jalisco?
La decisión está relacionada con el desplazamiento de Polo, que permanece como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. La actualización disponible señala que su centro se encontraba a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 270 km/h y rachas de hasta 330 km/h.
Aunque el centro del sistema se mantiene frente a las costas del Pacífico, su circulación alcanza al occidente del país; para Jalisco se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, particularmente en zonas del sur, suroeste y costa.
Polo también dejará viento y oleaje en las costas de Jalisco
Además de las precipitaciones, las condiciones marítimas requieren atención. Para las costas jaliscienses se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h; el oleaje podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.
Por ello, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias, viento y oleaje.
La medida busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal educativo durante los días en que "Polo" mantendrá efectos sobre el occidente del país; las autoridades educativas pidieron consultar las actualizaciones oficiales conforme avance el fenómeno.