Huracán “Polo” categoría 5 cambia las clases en Jalisco: Estos son los 33 municipios afectados

El paso del huracán "Polo" provocará la suspensión de clases presenciales durante tres días en 33 municipios de Jalisco; la medida aplicará este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, tanto para escuelas del turno matutino como vespertino.

La suspensión fue establecida como una medida preventiva ante las condiciones que puede generar el ciclón en distintas zonas del estado; los municipios incluidos se concentran principalmente en las regiones Costa-Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur y Sur, donde las autoridades pidieron mantenerse atentos a las actualizaciones.

¿Cuáles son los 33 municipios de Jalisco donde no habrá clases?

Los planteles ubicados en los siguientes municipios suspenderán sus actividades presenciales durante los tres días señalados:



Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Chiquilistlán

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

Ejutla

El Grullo

El Limón

Guachinango

Juchitlán

La Huerta

Mascota

Mixtlán

Pihuamo

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tecolotlán

Tenamaxtlán

Tolimán

Tomatlán

Tonaya

Tonila

Tuxcacuesco

Tuxpan

Unión de Tula

Villa Purificación

Zapotitlán de Vadillo

La lista contempla municipios de diferentes zonas del estado, desde Puerto Vallarta y Cabo Corrientes hasta localidades del sur y Sierra de Amula.

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También suspenden actividades en universidades de Jalisco

La suspensión por el huracán Polo también alcanza a la comunidad universitaria; las actividades académicas y administrativas quedarán suspendidas durante los días 23, 24 y 25 de septiembre en las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur y Sur de Jalisco.

La medida contempla tanto las actividades escolares como las administrativas y tiene como objetivo reducir la exposición de la comunidad universitaria ante las condiciones meteorológicas previstas por el paso del ciclón.

📢 #ComunicadoUdeG

Para salvaguardar la integridad de nuestra comunidad universitaria, informamos sobre la suspensión de actividades académicas y administrativas los días 23, 24 y 25 de septiembre en varios municipios de las regiones Valles, Costa Sierra Occidental, Sierra de… pic.twitter.com/OeQCZxkXot — Universidad de Guadalajara (@udg_oficial) September 23, 2026

¿Por qué suspendieron las clases en Jalisco?

La decisión está relacionada con el desplazamiento de Polo, que permanece como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. La actualización disponible señala que su centro se encontraba a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos sostenidos de 270 km/h y rachas de hasta 330 km/h.

Aunque el centro del sistema se mantiene frente a las costas del Pacífico, su circulación alcanza al occidente del país; para Jalisco se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, particularmente en zonas del sur, suroeste y costa.

Polo también dejará viento y oleaje en las costas de Jalisco

Además de las precipitaciones, las condiciones marítimas requieren atención. Para las costas jaliscienses se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h; el oleaje podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

Por ello, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias, viento y oleaje.

La medida busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal educativo durante los días en que "Polo" mantendrá efectos sobre el occidente del país; las autoridades educativas pidieron consultar las actualizaciones oficiales conforme avance el fenómeno.