Captan cocodrilos en Colima tras fuertes lluvias causadas por el huracán “Polo”

El huracán “Polo” causó intensas lluvias en el estado de Colima, lo cual aumentó el nivel de lagunas y ríos, y ello llevó a que cocodrilos salieran a las playas.

Estas escenas se repiten en la laguna Peñitas en Manzanillo, donde decenas de estos reptiles llegan hasta el mar y a las playas.

Incluso el guardia de un hotel cercano capturó de manera arriesgada a uno de estos cocodrilos y le ató el hocico con un pequeño lazo. Posteriormente, entregó el ejemplar al personal de Protección Civil local, ante la mirada de sorpresa de varios turistas.

#CentralDeHuracanes 🌊 Así luce Playa Paraíso, en Colima, luego del paso del huracán Polo.



Las imágenes muestran las condiciones que dejó el ciclón en esta zona costerapic.twitter.com/bmtOcQ4N6C — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 26, 2026

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional sobre el huracán “Polo”

Hasta este domingo 27 de septiembre de 2026, el huracán “Polo” tiene una categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y, de acuerdo con su posición, causará lluvias fuertes en el norte y centro de Baja California Sur, así como vientos sostenidos de entre 20 y 40 kilómetros por hora y oleaje de entre 3 y 5 metros de altura en dicha entidad, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno está localizado a 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 450 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

¿Por qué el huracán “Polo” provocó la aparición de cocodrilos en las playas de Manzanillo?

Debido a las intensas lluvias que pueden generar inundaciones, es común que los huracanes causen el desplazamiento de animales como cocodrilos y caimanes.

#CentralDeHuracanes 🌀 Playa Paraíso, en Colima, intenta ponerse de pie después del paso del huracán Polo.



Elementos de Protección Civil y ramaderos iniciaron los trabajos de limpieza



📹: Marcia Castellanos (@Marcia_Colima)



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Cuando los cuerpos de agua como ríos se desbordan y llevan el agua a otras zonas, estos reptiles pueden terminar en playas, zonas residenciales, calles y patios tras el paso de fuertes tormentas.

Debido a que este tipo de animales son de sangre fría, son especialmente sensibles a fluctuaciones en el ambiente y las inundaciones causan que se desplacen tras una tormenta. No obstante, estos reptiles son altamente adaptativos y en ocasiones se adaptan a hábitats nuevos o alterados.