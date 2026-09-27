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Captan cocodrilos en Colima tras fuertes lluvias causadas por el huracán “Polo”

El huracán Polo provoca el desbordamiento de lagunas y la llegada de cocodrilos a las playas de Manzanillo. Conoce los detalles y el reporte del SMN.

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|Azteca Noticias.

Escrito por: César Contreras

El huracán “Polo” causó intensas lluvias en el estado de Colima, lo cual aumentó el nivel de lagunas y ríos, y ello llevó a que cocodrilos salieran a las playas.

Estas escenas se repiten en la laguna Peñitas en Manzanillo, donde decenas de estos reptiles llegan hasta el mar y a las playas.

Incluso el guardia de un hotel cercano capturó de manera arriesgada a uno de estos cocodrilos y le ató el hocico con un pequeño lazo. Posteriormente, entregó el ejemplar al personal de Protección Civil local, ante la mirada de sorpresa de varios turistas.

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional sobre el huracán “Polo”

Hasta este domingo 27 de septiembre de 2026, el huracán “Polo” tiene una categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y, de acuerdo con su posición, causará lluvias fuertes en el norte y centro de Baja California Sur, así como vientos sostenidos de entre 20 y 40 kilómetros por hora y oleaje de entre 3 y 5 metros de altura en dicha entidad, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno está localizado a 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 450 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

¿Por qué el huracán “Polo” provocó la aparición de cocodrilos en las playas de Manzanillo?

Debido a las intensas lluvias que pueden generar inundaciones, es común que los huracanes causen el desplazamiento de animales como cocodrilos y caimanes.

Cuando los cuerpos de agua como ríos se desbordan y llevan el agua a otras zonas, estos reptiles pueden terminar en playas, zonas residenciales, calles y patios tras el paso de fuertes tormentas.

Debido a que este tipo de animales son de sangre fría, son especialmente sensibles a fluctuaciones en el ambiente y las inundaciones causan que se desplacen tras una tormenta. No obstante, estos reptiles son altamente adaptativos y en ocasiones se adaptan a hábitats nuevos o alterados.

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