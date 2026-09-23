¿Qué es el bloqueo Omega que frenó al huracán “Polo” en México? Conoce todo sobre este fenómeno

El huracán "Polo", que llegó hasta la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas debido a su cercanía con las costas del Pacífico mexicano y a su desplazamiento lento.

Aunque el ciclón ya no permanece completamente estacionario, su avance se ha visto considerablemente lento por las condiciones atmosféricas que predominan en la región.

¿Qué es el bloqueo Omega?

El bloqueo Omega es un patrón atmosférico, el cual se presenta cuando una zona de alta presión queda atrapada entre dos áreas de baja presión, alterando el flujo normal de la atmósfera.

Esta configuración puede hacer que los sistemas meteorológicos, como huracanes, frentes o tormentas, reduzcan considerablemente su velocidad de desplazamiento o incluso permanezcan casi estacionarios durante un periodo determinado. Esto ocurre porque el flujo atmosférico que normalmente ayuda a moverlos se encuentra bloqueado o desviado.

¿El bloqueo Omega detuvo al huracán "Polo"?

"Polo" llegó a permanecer prácticamente estacionario frente a las costas mexicanas, comportamiento que fue relacionado con el patrón atmosférico de bloqueo.

Sin embargo, la situación ya presenta cambios. La actualización más reciente de Conagua señala que el huracán mantiene un desplazamiento lento frente a las costas de Guerrero y Colima, por lo que no puede considerarse que continúe completamente detenido.

La lentitud del sistema es relevante porque permite que sus bandas nubosas y su circulación permanezcan durante más tiempo sobre una misma zona, manteniendo el potencial de lluvias y otros efectos asociados al ciclón.

"Polo" también impresiona visto desde el espacio

El comportamiento del huracán no es lo único que ha llamado la atención. Las imágenes captadas desde satélites muestran la enorme estructura nubosa de "Polo" sobre el Pacífico mexicano.

Desde el espacio, el ciclón puede observarse como una gigantesca espiral de nubes que rodea su centro, mientras que el ojo aparece claramente definido en algunas imágenes. Este tipo de observaciones permite a los especialistas analizar la estructura del sistema y detectar cambios en su organización.