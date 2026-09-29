VIDEO| Huracán “Polo": así fue el insólito recorrido del ciclón que tocó tierra múltiples veces

El huracán "Polo" tuvo un recorrido poco común antes de llegar a territorio mexicano: alcanzó la categoría 5 en tres ocasiones y tocó tierra en Baja California Sur y posteriormente en Sonora. Así se vio todo el recorrido de su desarrollo por México.

Recorrido del huracán "Polo" por México

El huracán "Polo" tuvo un recorrido poco común frente a las costas del Pacífico mexicano. El sistema comenzó como la depresión tropical Diecisiete-E, que se desarrolló el 20 de septiembre de 2026 al sur-rireste de Punta San Telmo, Michoacán.

Ese mismo día se intensificó la tormenta tropical y recibió el nombre de "Polo". En ese momento, Conagua señaló que se desplazaría inicialmente de manera errática para posteriormente acercarse y avanzar en paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

The full journey of Hurricane #Polo, reaching Category 5 three times before making two landfalls over Baja California Sur and then Sonora, Mexico. pic.twitter.com/u87oUH320q — Zoom Earth (@zoom_earth) September 29, 2026

De tormeta tropical a huracán categoría 5

El 21 de septiembre, "Polo" se encontraba frente a las costas de Guerrero y, durante ese día, pasó de tormenta tropical a huracán categoría 2. Su circulación comenzó a generar lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Michoacán.

La intensificación continuó rápidamente. Durante las primeras horas del 22 de septiembre, el sistema alcanzó por primera vez la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, mientras se encontraba al sur de Zihuatanejo.