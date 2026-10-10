Autoridades piden no salir de sus casas por huracán “Simon” a partir de esta hora; así se ve EN VIVO

Las autoridades de México alertaron sobre el impacto en el país por la llgada del huracán "Simon", cuyos efectos han comenzado a sentirse en algunas zonas marcando el clima en el territorio nacional ante la presencia de fuertes lluvias.

El gobieerno mantiene un plan de prevención y atención a la ciudadanía por el paso de "Simon", por lo que incluso hizo un llamado a que las personas se mantengan en casa y determinó a partir de qué hora.

Jalisco y Colima, los estados en alerta por llegada de huaracán "Simon"

Jalisco y Colima son las entidades que se han manenido en mayor alerta, zonas del país donde se activaron protocolos ante cualquier emergencia que pudiera generarse por el huracán.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema podría aproximarse a las costas de Jalisco el domingo 11 de octubre.

Sin embargo, sus efectos comenzarán a sentirse desde el sábado 10 de ocubre con lluvias intensas a extraordinarias, rachas fuertes de viento, oleaje elevado y posible marea de tormenta en zonas costeras del occidente del país.

Ante este pronóstico, Laura Velazquez Alzúa, titular de la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que se instalaron tres puestos de mando para coordinar las acciones operativas: dos en Jalisco, ubicados en Puerto Vallarta y Cihuatlán, y uno en Manzanillo, Colima.

Piden a la población no salir de casa en este horario ante huracán "Simon"

La funcionaria hizo un llamado a la población de las comunidades costeras de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, Cihuatlán y Villa Purificación, en Jalisco, así como de Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima, para atender las indicaciones de las autoridades,

Además de permanecer en casa a partir de las 17:00 horas del próximo sábado y trasladarse a los refugios temporales cuando se indique o si las viviendas se encuentran en zonas de riesgo.

Laura Velázquez señaló que en las zonas turísticas, las autoridades mantienen comunicación con el sector hotelero para solicitar que turistas permanezcan resguardadoss en sus hoteles.

Cierran puertos a embarcaciones menores

La Secretaría de Marina ha dispuesto el cierre de puertos a embarcaciones menores, la suspensión de actividades no esenciales y el cierre de playas.

Los efectos más significativos podrían registrarse inicialmente en el municipio de La Huerta, particularmente en la zona de Playa Pérula, extendiéndose posteriormente hacia Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Punta Mita.

Las autoridades de protección civil de Jalisco informaron sobre la evacuación preventiva de 261 personas de zonas de riesgo y la habilitación de 13 refugios temporales con capacidad para mil 900 personas.

