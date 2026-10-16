Trudy avanza por el Pacífico y enciende las alertas por lluvias

El huracán Trudy, categoría 1, se localiza a 335 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 305 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, con rachas de hasta 185 km/h, y avanza hacia el norte a 11 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias intensas en el occidente de México.

