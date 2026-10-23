“Vance” se convierte en huracán categoría 1: Frente frío 3 y lluvias ponen en ALERTA a estos estados

El huracán "Vance" se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este viernes 23 de octubre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El fenómeno meteorológico se encuentra en el océano Pacífico, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de su trayectoria y posible evolución.

¿Dónde se localiza el huracán "Vance"?

De acuerdo con el reporte del organismo, Vance se localiza a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas de hasta 165 kilómetros por hora, y se desplaza a una velocidad de 9 kilómetros por hora. De acuerdo con los pronósticos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema podría intensificarse durante los próximos días.

#LoÚltimo | "#Vance" se intensificó a huracán categoría 1 a 710 kilómetros al sur de #Guerrero y a 930 kilómetros de #Manzanillo, #Colima. Vía: @conagua_clima https://t.co/736204HWy3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes hoy 23 de octubre?

El pronóstico de Conagua contempla precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Estas son las entidades con los mayores acumulados previstos:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua , principalmente en el centro y sur.

con puntuales muy fuertes: , principalmente en el centro y sur. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Sinaloa, en el norte y centro; Durango, en el norte y oeste; Tamaulipas, en el suroeste; Jalisco, en el oeste y suroeste; Colima; Michoacán, en el centro y suroeste, y Guerrero, en la costa.

: Sinaloa, en el norte y centro; Durango, en el norte y oeste; Tamaulipas, en el suroeste; Jalisco, en el oeste y suroeste; Colima; Michoacán, en el centro y suroeste, y Guerrero, en la costa. Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias fuertes pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

¿Habrá frío y caída de aguanieve?

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius durante la mañana en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

También existe probabilidad de caída de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

