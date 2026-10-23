¿Vance amenaza a México? El origen del nombre de la tormenta que amenaza con ser huracán

Detrás del nombre "Vance", que hoy mantiene la atención sobre el océano Pacífico por su intensificación, hay una historia que se remonta al inglés antiguo.

Aunque ahora se asocia con un fenómeno meteorológico que podría alcanzar fuerza de huracán, su origen está relacionado con un apellido y con referencias a la geografía.

¿Qué significa el nombre Vance?

Vance tiene un origen toponímico asociado con un apellido de tradición anglosajona, algunas interpretaciones etimológicas lo relacionan con el inglés antiguo fenn, una palabra utilizada para describir pantanos o terrenos cenagosos.

Esta explicación vincula el nombre con personas que vivían cerca de este tipo de paisajes. Sin embargo, su historia lingüística no es completamente inequívoca, por lo que no debe considerarse una traducción definitiva del nombre.

Con el paso del tiempo, Vance también comenzó a utilizarse como nombre propio, especialmente en países de habla inglesa, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda.

La #TormentaTropical #Vance se intensifica y en las próximas horas podría evolucionar a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Esta noche se ubica a 745 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 980 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. https://t.co/yOVJbfhcQP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

¿Por qué la tormenta tropical se llama Vance?

El nombre no fue elegido por las características, la trayectoria ni la intensidad de este fenómeno. Vance forma parte de la lista oficial de nombres para ciclones tropicales del Pacífico nororiental correspondiente a 2026.

Estas listas se establecen mediante un procedimiento internacional coordinado por la Organización Meteorológica Mundial. Su objetivo es facilitar la comunicación entre autoridades, especialistas y población, además de evitar confusiones cuando hay varios sistemas meteorológicos activos al mismo tiempo.

Por ello, que una tormenta tenga un nombre asociado con un paisaje natural no significa que su comportamiento esté relacionado con ese significado.

Vance se acerca a la fuerza de huracán

La tormenta tropical "Vance" continúa intensificándose mientras avanza hacia el noroeste. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a las 21:00 horas del jueves 22 de octubre se encontraba a 745 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora.

Aunque Vance todavía se clasifica como tormenta tropical en ese reporte, sus vientos ya se acercan al umbral de 119 kilómetros por hora necesario para alcanzar la categoría de huracán.

