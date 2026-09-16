El Atlántico se está tomando su tiempo: ¿Por qué han tardado tanto los huracanes?

En 2026, el Océano Atlántico registró un récord histórico por el inicio más tardío de la temporada de huracanes, superando en cuatro días el récord previo que compartían Gustav (2002) y Humberto (2013), ambos ocurridos el 11 de septiembre. Según expertos, el fenómeno de El Niño es el responsable, ya que inhibe las condiciones necesarias para la formación de huracanes, como la temperatura del océano, la humedad atmosférica y la inestabilidad que permite el crecimiento de tormentas. Una situación similar no se registraba desde hace 60 años. A pesar de ello, la temporada de ciclones se extiende hasta el 30 de noviembre, y el Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 11 y 15 fenómenos para el Atlántico, por lo que las autoridades llaman a no bajar la guardia.