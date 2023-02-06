¿Qué es IEEM y por qué es importante en las elecciones 2023?

Este 4 de junio se realizarán las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) en donde se elegirá al próximo gobernador, pero qué es y qué importancia tiene el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) es el encargado de realizar las elecciones locales en cualquiera de las 32 entidades, es función del IEEM contribuir con esta tarea.

El IEEM exalta que entre sus principios se encuentran la certeza, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la máxima publicidad y la objetividad.

A partir de las elecciones de 1996 el instituto adoptó el lema: "Tú haces la mejor elección".

¿Qué hace el IEEM?

El instituto electoral del Edomex es autónomo en su funcionamiento y decisiones, de acuerdo con la página del propio instituto.

Uno de sus objetivos es a través del INE, organizar, desarrollar y vigilar los procesos para elegir las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos.

El IEEM será el encargado de que las elecciones 2023 que se realicen el 4 de junio se realicen con apego a la ley electoral.

Cuál es el directorio del IEEM

Este instituto local se compone de 15 secciones, encabezada por la presidencia, que actualmente la ocupa Amalia Pulido Gómez, quien tomó protesta en julio de 2022 y cuyo mandato culminará en 2029.

Además de la presidencia, el IEEM se compone de una secretaría ejecutiva, además de consejeros electorales que componen la dirección de Administración, Participación Ciudadana, de Organización de Partidos Políticos.

También tiene cinco unidades como son de Informática y Estadística, de Transparencia, Técnica para la Administración de Personal Electoral y de Comunicación Social.

También cuenta con representantes de partidos políticos, Contraloría General y Centro de Formación y Documentación Electoral.

¿Cuándo se cambia el gobernador en Edomex?

En el Edomex se elegirá a su gobernador o gobernadora. Actualmente, hay cuatro precandidatos:

*Delfina Gómez, que encabeza la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

*Alejandra del Moral, representante de la alianza entre el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.