Países Bajos detecta 13 casos de la variante omicron del Covid-19

Los Países Bajos confirmaron 13 casos de omicron, la nueva variante de Covid-19, en un grupo de 61 pasajeros de dos vuelos que llegaron a Ámsterdam desde Sudáfrica.

Fueron las autoridades sanitarias de Holanda quienes afirmaron que los 13 casos de la nueva variante se detectaron entre personas de dos vuelos que llegaron a Ámsterdam desde Sudáfrica el viernes 26 de noviembre, procedentes de Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

En dicha fecha, se prohibió el tráfico aéreo desde el sur de África por temor a la nueva variante omicron del Covid-19, pero en el fin de semana ésta se siguió propagando por todo el mundo.

Otros países ya han identificado casos de la nueva variante, como: Alemania, quien reportó dos casos; Italia confirmó uno; Bélgica, uno; Israel, uno; Reino Unido, dos; Dinamarca, dos; pero no son tantos casos como los confirmados hoy en Países Bajos.

The Omicron coronavirus variant kept spreading around the world, with 13 cases found in the Netherlands and two each in Denmark and Australia, even as more countries imposed travel restrictions to try to seal themselves off https://t.co/8PdFnKZIbY pic.twitter.com/jO3SEEmEVr — Reuters (@Reuters) November 28, 2021

Países Bajos buscan a 5 mil viajeros para detectar casos de Omicron

Las autoridades de los Países Bajos examinaron a más de 600 pasajeros que aterrizaron en esos dos vuelos y encontraron 61 casos de Covid-19, por lo que los analizaron para la nueva variante omicron, donde confirmaron los 13 nuevos casos.

Según los expertos, estos casos confirmados de la nueva variante de Covid-19, es el mayor número detectado hasta ahora en la Unión Europea (UE) y fuera del sur de África.

Tras la confirmación de estos 13 casos encontrados de omicron, los Países Bajos están en busca de 5 mil viajeros que llegaron en vuelos del sur de África desde el pasado lunes 22 de noviembre para poder someterlos a un test de Covid-19.

"No es improbable que aparezcan más casos en Holanda. Esto posiblemente sea la punta del iceberg", subrayó el ministro de Salud, Hugo de Jonge, en una conferencia de prensa en Rotterdam.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud, descubrió la nueva variante omicron de Covid-19 y fue apodada la “variante de preocupación”, causando gran impacto en todo el mundo, ya que ésta podría resistir las vacunas y alargar la pandemia de coronavirus de casi dos años.

