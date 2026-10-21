La tormenta más fuerte del 2026: Súper tifón “Champi” alcanza categoría 5 y amenaza con lluvias extremas

El planeta se encuentra viviendo uno de los fenómenos meteorológicos más destructivos en lo que va del año. El súper tifón "Champi", considerado la tormenta más fuerte del 2026, alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad, tras registrar vientos sostenidos de casi 300 km/h.

Tras impactar la isla de Guam, el fenómeno avanza en aguas del Pacífico Occidental y mantiene bajo alerta máxima a países de la región como Taiwán, Corea del Sur y Japón.

Súper tifón "Champi" alcanza categoría 5

Autoridades de Taiwán confirmaron que "Champi", el tifón número 30 de la temporada, alcanzó vientos que tocaron los 300 km/h.

Esta fuerza extrema igualó el récord como la tormenta más devastadora a nivel global en este 2026, dejando destrozos tras su paso por Guam.

A monster storm from space! 🌀 Satellite imagery captures the massive eye of Super Typhoon Champi as it churns across the western North Pacific with winds reaching 185 mph, tying for the highest winds of any storm this year. The storm is expected to impact Taiwan. pic.twitter.com/nx14zYEhn7 — AccuWeather (@accuweather) October 21, 2026

Taiwán se prepara con alerta en costas y puertos

Ante el avance del súper tifón a más de 20 km/h hacia el oeste-noroeste, las autoridades de Taiwán comenzaron las labores de prevención.

En puntos como Nueva Taipéi los pescadores aseguraron sus embarcaciones en los puertos ante el aviso de alerta marítima y terrestre debido al fuerte patrullaje de las olas en la costa este.

Súper tifón se dirige a la isla de Jeju y Japón

De acuerdo con los pronósticos, una masa de aire frío obligará a "Champi" a cambiar su trayectoria en las próximas horas, girando hacia el noreste.

Se prevé que el sistema pase al sur de la isla de Jeju en Corea del Sur durante el fin de semana, perdiendo fuerza mientras se encamina hacia Japón.

Humedad del ciclón traerá intensas lluvias en Corea del Sur

Aunque los expertos dicen que es poco probable que toque tierra directamente en la península coreana, la enorme cantidad de vapor de agua y humedad que arrastra causará fuertes precipitaciones.

Se pronostican lluvias intensas en la isla de Jeju y las costas del sur entre el domingo y el lunes.

🇬🇺‼️ | El supertifón Champi se intensificó hasta alcanzar vientos sostenidos de casi 300 km/h, igualando el récord del fenómeno meteorológico más devastador del año a nivel global. Tras azotar la isla de Guam con rachas destructivas, el ciclón de categoría 5 avanza con furia por… pic.twitter.com/SfuuuACv7K — UHN Plus (@UHN_Plus) October 21, 2026

Alerta por bajas temperaturas

A la par del avance del súper tifón, la entrada de aire frío desde el noroeste provocará una caída en las temperaturas de la región, registrándose sensaciones térmicas cercanas a los 0 °C en la zona metropolitana de Seúl.