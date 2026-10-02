Advierten riesgos a la propiedad privada por el nuevo Programa de Ordenamiento en el Valle de México

El nuevo Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca la CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos, encendió las alarmas de la oposición al ser calificado como un ataque a la propiedad privada. El diputado local del PAN, Diego Garrido, denunció que el documento puesto en consulta pública en “lo oscurito” promueve una ideología expropiatoria, al plantear la actualización del catastro a valor comercial, la “zonificación flotante” para construir edificios sin aviso previo y la creación de un “impuesto al desperdicio urbano” para castigar inmuebles deteriorados.

Metrópolis precisa alcances y contenido del proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. pic.twitter.com/psz3SfI3To — Metrópolis (@MetropolisCDMX) September 23, 2026

La mayor alerta radica en la ambigüedad para intervenir predios considerados “subutilizados”, un criterio discrecional que permitiría al gobierno decretar qué casa entra en esa categoría para forzar su venta en subasta pública. Además, la propuesta busca fijar controles sobre superficies y precios máximos de venta en zonas de interés social; aunque el plan no tiene efectos inmediatos y requiere reformas específicas, legisladores advierten sobre el riesgo que representa esta visión para el patrimonio de las familias.