Cigarros, refrescos y gasolina: Los impuestos que harán más caro vivir en México en 2027

¿El dinero te rinde cada vez menos? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promete encarecer el consumo cotidiano en México, impactando el presupuesto de los mexicanos para este 2027. Entre el llamado “impuesto saludable” a las bebidas azucaradas y el tabaco, al costo de los combustibles, el bolsillo de los mexicanos se verá afectado el próximo año.

Arturo Herrera, analista, político y económico, acudió al estudio de Hechos Contigo para explicarnos los detalles del nuevos ajuste al IEPS.

¿Cuánto subirán los precios? Las nuevas cuotas para refrescos, tabaco y combustibles

Por una cajetilla de 20 cigarros, los mexicanos pagarán $18 pesos con 39 centavos de cuota fija de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, también conocido como IEPS.

Por otro lado, las bebidas saborizadas con azúcar pagarán alrededor de $3 pesos con 19 centavos por litro, mientras las que usan edulcorantes, incluidas muchas bebidas light o sin azúcar, pagarán cerca de 1 peso con 55 centavos.

Y no olvidemos el costo del combustible. Se estima que la gasolina tendrá un IEPS de alrededor de $6 pesos con 93 centavos por litro de combustible regular, $5 pesos con 86 centavos para para la Premium y de $7 pesos con 62 centavos para el diésel.

Recordemos que este año, el precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro en distintas regiones de México.

El efecto en cadena: Por qué el alza a la gasolina encarecerá la comida y la ropa aunque no tengas coche

El aumento del combustible no solo afecta a las personas con un automóvil, ya que las mercancías que necesitan ser trasladadas de un lugar a otro también se verán impactadas por este incremento, entre ellas la comida, paquetes, ropa y otros artículos.

Para este 2027, Hacienda espera recaudar más de 828 mil millones de pesos únicamente por los Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).