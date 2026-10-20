IMSS Bienestar: Médicos operan con bolsas de basura en el Hospital Salvatierra de Baja California Sur

Nuevamente el IMSS Bienestar registra severas fallas operativas en Baja California Sur. Familias y personal médico del Hospital General de Especialidades “Juan María Salvatierra”, en La Paz, denuncian carencias graves que comprometen la atención de los pacientes y la seguridad del personal sanitario.

Denuncias y carencias en La Paz

Instalaciones deterioradas, filtraciones de agua en pasillos y la suspensión de cirugías marcan la rutina diaria en este centro de salud. Ante el colapso de las áreas operativas, familiares de los enfermos solicitan traslados urgentes a otras unidades del estado, mientras la respuesta institucional se retrasa y la desesperación de los usuarios aumenta.

La escasez de recursos obliga a los médicos a improvisar bolsas de basura como uniformes quirúrgicos. El equipo de esterilización principal, conocido como autoclave, acumula más de un año sin funcionar, dejando el procesamiento de instrumental a una unidad pequeña e insuficiente. Además, el área de quirófanos opera con aire acondicionado casero tipo mini split, carece de laringoscopios adecuados, faltan catéteres centrales y escasean medicamentos esenciales.

Pese a las manifestaciones del personal y a las evidencias presentadas. Bogdan Arriaga, coordinador estatal de IMSS Bienestar, desestimó los señalamientos al declarar que no existen problemas con el personal. Mientras las autoridades deslindan responsabilidades, médicos y enfermeras continúan laborando sin los insumos básicos para atender adecuadamente a la población.