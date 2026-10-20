IMSS Bienestar: Médicos operan con bolsas de basura en el Hospital Salvatierra de Baja California Sur
El estándar internacional de quirófanos exige filtros HEPA. Sin ellos ni insumos básicos, el Salvatierra pone en riesgo a sus pacientes día con día.
Nuevamente el IMSS Bienestar registra severas fallas operativas en Baja California Sur. Familias y personal médico del Hospital General de Especialidades “Juan María Salvatierra”, en La Paz, denuncian carencias graves que comprometen la atención de los pacientes y la seguridad del personal sanitario.
Denuncias y carencias en La Paz
Instalaciones deterioradas, filtraciones de agua en pasillos y la suspensión de cirugías marcan la rutina diaria en este centro de salud. Ante el colapso de las áreas operativas, familiares de los enfermos solicitan traslados urgentes a otras unidades del estado, mientras la respuesta institucional se retrasa y la desesperación de los usuarios aumenta.
La escasez de recursos obliga a los médicos a improvisar bolsas de basura como uniformes quirúrgicos. El equipo de esterilización principal, conocido como autoclave, acumula más de un año sin funcionar, dejando el procesamiento de instrumental a una unidad pequeña e insuficiente. Además, el área de quirófanos opera con aire acondicionado casero tipo mini split, carece de laringoscopios adecuados, faltan catéteres centrales y escasean medicamentos esenciales.
Pese a las manifestaciones del personal y a las evidencias presentadas. Bogdan Arriaga, coordinador estatal de IMSS Bienestar, desestimó los señalamientos al declarar que no existen problemas con el personal. Mientras las autoridades deslindan responsabilidades, médicos y enfermeras continúan laborando sin los insumos básicos para atender adecuadamente a la población.