Denuncian falta de medicinas en el IMSS; señalan a líderes sindicales que cobran cientos miles de pesos

Mientras médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denuncian la falta de medicamentos y las carencias que enfrentan para atender a los pacientes, una investigación de Azteca Noticias puso bajo la lupa los ingresos y los cargos políticos de dirigentes sindicales vinculados con Morena.

Este reportaje también expone presuntos conflictos de interés y cuestionamientos sobre la representación de los trabajadores por parte de algunos líderes sindicales. Al respecto, Alejandra Ortiz, médica de base del IMSS, señaló que ocupar simultáneamente cargos sindicales y otras posiciones puede representar una desviación en la función de representación de la base trabajadora.

“Eso es una desviación porque están en conflicto de intereses, no pueden estar ocupando un puesto a nivel sindical y representándonos a la base trabajadora”, expresó la médica.